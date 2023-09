Somdev Devvarman préconise la mise à niveau du système de tennis au milieu des défis financiers auxquels sont confrontés les joueurs

Somdev Devvarman, un ancien joueur de tennis professionnel indien, estime que le système actuel du pays doit être amélioré, car le tennis est un sport coûteux et les joueurs en herbe ont incontestablement besoin d’aide pour s’épanouir.

La déclaration de Devvarman concernait le joueur indien le mieux classé en simple masculin, Sumit Nagal, qui a récemment révélé ses difficultés financières et a exprimé ses regrets quant à l’insuffisance du soutien financier et des conseils appropriés pour les joueurs.

Un jour après les aveux sincères de Nagal, Gatorade, une marque de boissons et de produits alimentaires à caractère sportif, a décidé de soutenir le joueur de tennis en signant un contrat de trois ans avec lui.

« Ce que l’on peut retenir de ce que Sumit a dit, c’est que le système aura besoin d’une mise à niveau à un moment donné. Que vous le regardiez du point de vue du joueur, que vous le regardiez à mon avis, au niveau local, en ce qui concerne les tournois, la structure des tournois, le développement des entraîneurs, le développement des joueurs, la diffusion du jeu, le rendant plus accessible. Je pense que tout cela nécessite une mise à niveau », a déclaré Devvaraman.

Devvarman souligne que Nagal a une opportunité significative d’atteindre le top 100 l’année prochaine. Il a reconnu que même si le joueur de 26 ans souhaite obtenir de l’aide et du parrainage, l’objectif principal devrait être de réussir dans le sport.

« De la part des joueurs, en particulier des juniors, des plus prometteurs, le tennis est un sport coûteux et ils ont certainement besoin d’aide. Dans le cas de Sumit, évidemment… il a l’opportunité de briser le top 100 l’année prochaine. Je pense que l’accent doit être mis là-dessus, qu’il reçoive de l’aide ou non.

« Bien sûr, aimerait-il obtenir de l’aide ? Aimerait-il trouver des sponsors ? Oui, cela ne fait aucun doute. mais il est dans cette situation depuis assez longtemps. Il n’est plus jeune et prometteur. Il a dans la vingtaine et sait ce qu’il faut pour réussir.

« Il a eu pas mal de succès et nous pratiquons également un sport. Lorsque vous parlez de sports comme le badminton, la lutte, la boxe ou la boxe amateur, l’athlétisme et beaucoup de ces sports, ils n’ont en réalité pas beaucoup d’argent », a déclaré la lauréate Padma Shri.

« Le tennis est différent en ce sens. Ne vous méprenez pas, les joueurs de tennis ont surtout des opportunités à un certain niveau. À un autre niveau, il faut améliorer le développement. Il faut améliorer le système et certainement le développement des entraîneurs. Et puis, avoir des voies claires vers ce qu’il faut pour réussir sur le circuit ATP ou WTA », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé qui serait l’élément surprenant et la discipline en simple aux Jeux asiatiques, Devvaraman mise sur Nagal et a déclaré qu’« une médaille de bronze est certainement à portée de main ».

« En simple, il faut compter sur Sumit. C’est le meilleur joueur du pays. Il vient de remporter deux revêtements de Coupe Davis pour l’Inde, tous deux des revêtements légers. C’est la première fois qu’il fait ça. Il joue de loin le meilleur tennis pour tous les hommes en ce moment, parmi les joueurs masculins. Donc oui, je pense que c’est une évidence quand il s’agit de célibataires.

« Sumit peut-il remporter une médaille ? Oui il peut. Je veux dire, c’était légèrement différent l’année dernière lorsque Prajnesh était dans le mix. Malheureusement, il est blessé maintenant. Mais oui, Sumit serait le favori en simple messieurs », a déclaré le joueur de 38 ans.

L’ancien joueur a déclaré que l’as indien Rohan Bopanna serait le « meilleur coup en double ».

« Rohan (Bopanna) joue un tennis fantastique, il est dans le top 10. Il aime généralement jouer avec des retourneurs solides. Donc, je m’attends à ce qu’il joue avec Yuki. Mais c’est une très, très bonne chance de remporter une médaille d’or là-bas. Je pense que c’est notre meilleure chance. Encore du double mixte, Rohan et celui avec qui il choisit de jouer. Ils auront de très, très fortes chances de remporter une médaille », a déclaré Devvarman.

