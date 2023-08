Comme ça arrive17h39Bienvenue dans le monde « complètement dingue » de la plongée en apnée dans les tourbières

Une fois par an, Neil Rutter attache un tuba et se plonge dans les eaux sombres et boueuses d’une tourbière et nage aussi vite que ses jambes le portent, tout en essayant d’ignorer les créatures inconnues et glissantes qui frôlent son corps.

Pourquoi, vous demanderez-vous peut-être, quelqu’un ferait-il de la plongée avec tuba dans une tourbière alors qu’il existe des lacs et des côtes océaniques parfaitement bonnes ?

« Parce que c’est fou, et parce qu’il existe une longue tradition anglaise, britannique et galloise consistant à faire des choses complètement dingues lors d’un week-end férié », a déclaré Rutter, un professeur d’art de Bath, en Angleterre. Comme ça arrive l’animatrice invitée Katie Simpson.

Rutter est le quintuple champion du monde de plongée en apnée dans les tourbières. Cette compétition originale se déroule dans la ville galloise de Llanwrtyd Wells. Les concurrents s’affrontent pour terminer deux longueurs d’une tranchée remplie d’eau de 55 mètres creusée dans la tourbière de Waen Rhydd.

Il a remporté dimanche sa cinquième victoire consécutive en terminant en 1 minute et 12 secondes, battant ainsi le record de tous les temps qu’il avait établi l’année dernière.

« Tout tourne autour des jambes »

La plongée en apnée dans les tourbières, dit-il, peut être une véritable aventure pénible dans la boue. D’autant que les natations classiques, comme la brasse ou le papillon, ne sont pas autorisées.

« Vous devez compter sur vos jambes et vos palmes, vos palmes, pour vous propulser », a déclaré Rutter. « Beaucoup de gens optent pour une sorte de course de type doggy-paddle. Mais j’ai tendance à trouver [it’s better to] laissez simplement vos mains devant et concentrez-vous uniquement sur les jambes.

Neil Rutter est le quintuple vainqueur des Championnats du monde de plongée en apnée dans les tourbières et détient le temps record de la course à une minute 12 secondes. (Soumis par Neil Rutter)

La natation de cette année, dit-il, a été un jeu d’enfant. Il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps, ce qui a dilué la tourbière et a presque donné l’impression d’être « une belle et fraîche baignade ».

« Mais quand même, vous entrez et il fait noir. Il fait très froid et claustrophobe », a-t-il déclaré.

« Et puis vous devenez un peu conscient de ce qui vous entoure, et pendant que vous nagez et que vous effleurez quelque chose, inévitablement, votre cerveau commence à penser : ‘Eh bien, c’était quoi cette chose ?’ Et vous essayez en quelque sorte de le mettre au fond de votre esprit. »

« Bon pour la peau »

Ensuite, il y a le facteur puant.

« Ouais, ça a son odeur », a déclaré Rutter. « Ce genre d’odeur tourbée, qui, j’en suis sûr, est très bonne pour la peau. »

Les spectateurs regardent dimanche les Championnats de plongée en apnée dans les tourbières 2023 à la tourbière Waen Rhydd à Llanwrtyd Wells, au Pays de Galles. (Ben Birchall/PA/Associated Press)

Dimanche avait lieu la 35ème édition du concours. La maire de Llanwrtyd Wells, Sarah Jones, a déclaré au Guardian cela a commencé comme un effort visant à attirer les vacanciers qui évitaient la campagne pour voyager à l’étranger.

Cet événement massif, rendu possible grâce au parrainage d’entreprises et à plus de 200 bénévoles, coïncide avec d’autres concours liés aux tourbières, comme le saut à la pierre et le « bogathlon ». qui comprend un tuba dans les tourbières de 55 mètres suivi d’un vélo de fond de 3,2 kilomètres et d’une course à pied de 1,6 km.

Mais l’événement de plongée en apnée est le joyau de la couronne estivale du Llanwrtyd Well, avec des spectateurs venant de partout, se présentant souvent en costumes complets . Certains concurrents orneront également leurs tubas, masques et palmes de touches plus flamboyantes.

L’un des concurrents de l’événement de cette année portait sur sa tête un énorme crapaud en plastique – et très réaliste.

Un concurrent aux Championnats du monde de plongée en apnée dans les tourbières 2023 arbore un faux crapaud. (Ben Birchall/PA/La Presse Canadienne)

L’événement est même présenté dans une collection officielle de timbres du Royal Mail honorant « les coutumes étranges et merveilleuses du Royaume-Uni » – y compris la course annuelle de fromages à rouler à Gloucester, dans laquelle les participants se lancent sur une colline escarpée à la poursuite d’une meule de fromage Double Gloucester qui roule rapidement.

« Il y a quelque chose de merveilleusement original et juste un peu excentrique dans le fait de faire quelque chose d’un peu dingue », a déclaré Rutter. « Personne ne sait vraiment pourquoi c’est si agréable. Mais ça l’est. »

Rutter est devenu amoureux de ce sport pour la première fois en 2017 lorsque lui et un groupe d’amis ont rejoint la compétition pour célébrer l’anniversaire d’un ami.

« En fin de compte, j’ai raté. Je l’ai gagné et j’ai évidemment attrapé le virus », a-t-il déclaré.

Depuis, il revient chaque année, sauf annulation due à une pandémie. Il n’y a qu’un seul problème ; il continue de gagner.

« C’est, comme prévu, un environnement complètement fou et stupide. Ce n’est pas destiné à quelqu’un comme moi de le prendre au sérieux. Et le fait que je le fasse fait de moi l’idiot dans la situation », a-t-il déclaré.

« Tout à coup, j’ai un record et la seule chose que tu peux faire, c’est potentiellement perdre [it]. Alors tout d’un coup, il y a un peu de pression, et on y va avec plus de courage. »

C’est pourquoi il envisage de raccrocher son tuba, du moins pour le moment.

« Je suis sûr qu’ils n’ont pas fini de me voir », a-t-il déclaré. « Mais je prends une petite pause. »