Les dernières données ont vu l’Inde enregistrer un double record tragique – à l’échelle mondiale, pour le plus grand nombre de cas sur une période de 24 heures, et à l’échelle nationale, pour le pire jour de décès liés au virus. Les 332 730 nouvelles infections ont porté son chiffre depuis le début de la pandémie à plus de 16,3 millions, tandis que les décès dus au virus ont augmenté de 2 263 pour atteindre un total de 187 390, selon les données du ministère de la Santé publiées vendredi.

La hausse continue du nombre de cas se produit alors que le pays est confronté à une pénurie d’approvisionnement en oxygène pour les patients Covid, laissant les médecins incapables de fournir un traitement à certains patients. Les crématoriums ont été contraints d’organiser des funérailles de masse pour éviter un arriéré de cercueils.

Evoquant la situation, le ministre de la Santé de l’État indien du Chhattisgarh, dans l’est de l’Inde, TS Singh Deo, a déclaré: «C’est sombre. C’est grave… Il y a une pénurie extrême de lits aux soins intensifs.

Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé des préoccupations similaires après avoir rencontré les ministres des régions les plus touchées du pays, s’engageant à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer un approvisionnement continu en médicaments et en oxygène à quiconque en a besoin.

Un jour plus tôt, le pays a dépassé le précédent record de cas quotidien mondial de 297430 infections détenu par les États-Unis, alors que le pays fait face à la propagation d’une nouvelle variante, baptisée B1617, qui, selon les scientifiques, est plus infectieuse que les souches antérieures.

