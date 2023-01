Somalie : une frappe américaine tue environ 30 combattants d’al-Shabaab

CNN

—



Les États-Unis ont mené une frappe en Somalie qui a tué environ 30 combattants d’al-Shabaab, a déclaré samedi le Commandement américain pour l’Afrique dans un communiqué.

Vendredi, les forces américaines “ont mené une frappe d’autodéfense collective” en soutien aux forces de l’armée nationale somalienne qui étaient “engagées dans de violents combats à la suite d’une attaque complexe, prolongée et intense par plus de 100 combattants d’al-Shabaab”, indique le communiqué, faisant référence à au groupe terroriste lié à al-Qaïda.

Aucune armée américaine n’était présente sur le terrain au moment de la frappe aérienne, a déclaré un responsable américain de la défense.

La frappe s’est produite à environ 260 kilomètres au nord-est de la capitale somalienne de Mogadiscio, près de Galcad. Le Commandement américain pour l’Afrique a estimé qu’aucun civil n’avait été blessé ou tué en raison de l’éloignement.

Les États-Unis ont fourni un soutien continu au gouvernement somalien depuis que le président Joe Biden a approuvé une demande du Pentagone de redéployer les troupes américaines dans la région pour tenter de contrer le groupe terroriste en mai 2022. L’approbation d’envoyer moins de 500 soldats était un renversement de l’ancien La décision du président Donald Trump de retirer toutes les troupes américaines du pays en 2020.

« La Somalie reste au cœur de la stabilité et de la sécurité dans toute l’Afrique de l’Est. Les forces du Commandement américain pour l’Afrique continueront de former, de conseiller et d’équiper les forces partenaires pour leur donner les outils dont elles ont besoin pour vaincre al-Shabaab, le réseau d’Al-Qaïda le plus vaste et le plus meurtrier au monde », a déclaré l’armée américaine dans un communiqué de samedi.

Ces derniers mois, les forces américaines ont mené de nombreuses frappes dans la région qui ont fait des dizaines de victimes d’al-Shabaab.

En octobre, une frappe américaine a tué deux membres d’al-Shabaab à environ 218 kilomètres au nord-nord-ouest de Mogadiscio. Une frappe ultérieure en novembre a tué 17 combattants d’al-Shabaab à environ 285 kilomètres au nord-est de Mogadiscio. Et fin décembre, une autre frappe américaine a tué six militants d’al-Shabaab près de la ville de Cadale, à environ 150 miles au nord-est de la capitale.