Somalie, les extrémistes revendiquent plus de 100 morts dans une bataille intense

MOGADISCIO, Somalie (AP) – Le gouvernement somalien et des combattants liés à Al-Qaida ont tous deux affirmé que plus de 100 personnes avaient été tuées vendredi dans leur bataille la plus meurtrière depuis que le gouvernement a lancé une offensive militaire majeure contre les extrémistes en août.

Dans un communiqué, le gouvernement a affirmé que plus de 100 extrémistes d’al-Shabab sont morts après avoir attaqué une base de l’armée nationale somalienne dans le village de Galcad, dans la région de Galgudud, qui a récemment été repris du contrôle des combattants.

Le communiqué du gouvernement indique que sept soldats, dont un officier de la brigade d’élite Danab formée par les États-Unis, ont été tués dans “l’attaque intense”, mais affirme que l’armée garde le contrôle de la base. Le gouvernement a exprimé sa gratitude aux alliés internationaux qui ont aidé à la bataille.

Un porte-parole des extrémistes d’Al-Shabab, Sheikh Abu Musab, a affirmé que plus de 150 soldats et officiers somaliens avaient été tués.

Les affirmations d’aucune des deux parties n’ont pu être vérifiées de manière indépendante, mais Abukar Uluso, un habitant de Galcad, a déclaré à l’Associated Press qu’il y avait eu des échanges de tirs nourris.

“C’est pendant la prière de l’aube que j’ai entendu le bruit d’explosions suivi d’un échange de coups de feu”, a déclaré Uluso. “La plupart des morts se sont produites entre les deux parties, et les pertes civiles sont minimes puisque l’attaque a eu lieu à l’intérieur de la base militaire.”

L’année dernière, le gouvernement somalien a déclaré la « guerre totale » contre al-Shabab. Le groupe extrémiste compte des milliers de combattants et détient depuis longtemps des parties du centre et du sud de la Somalie, et mène souvent des attaques très médiatisées dans la capitale, Mogadiscio.

Au cours des derniers mois, le gouvernement a affirmé avoir réussi à reprendre de nombreuses communautés au cours de ce qui a été décrit comme l’offensive la plus importante depuis plus d’une décennie. Les analystes de la sécurité ont averti que la tenue du territoire sera un défi.

Omar Faruk, Associated Press