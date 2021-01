Les militants d’Al-Shabab attaquent régulièrement

Des militants islamistes en Somalie ont été impliqués dans une fusillade avec les forces de sécurité dans un hôtel de la capitale, Mogadiscio.

Al-Shabab a déclaré qu’il était à l’origine de l’attaque à l’hôtel Afrik, qui a commencé par une voiture piégée dimanche après-midi.

Le nombre de victimes n’a pas encore été confirmé, mais la police a déclaré que de nombreuses personnes avaient été secourues.

Le groupe, qui est lié à al-Qaïda, mène régulièrement des attaques contre le gouvernement.

Une voiture a heurté l’entrée principale de l’hôtel et a explosé avant que des hommes armés ne prennent d’assaut le bâtiment, selon des responsables et d’autres personnes présentes sur les lieux.

« L’explosion a fait trembler l’hôtel alors que nous nous sommes assis à l’intérieur et que nous parlions. Nous étions paniqués, confus », a déclaré le témoin Ahmed Nur, cité par l’agence de presse Reuters.

Des ambulances ont été photographiées près des lieux de l’attentat à la bombe

Les militants ont pris pour cible l’hôtel Afrik malgré le fait qu’il se trouve dans une zone fortement surveillée près du principal aéroport de la ville, a rapporté Bella Hassan de la BBC depuis Mogadiscio.

L’hôtel est connu pour être un lieu de rassemblement pour les responsables du gouvernement somalien et un capitaine de police local a déclaré qu’un certain nombre de législateurs et de hauts responsables militaires se trouvaient à l’intérieur au moment de l’attaque.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré de larges panaches de fumée s’élevant dans la ville plus tôt dimanche.

Le siège violent survient quelques semaines à peine après que l’ancien président américain Donald Trump a ordonné le retrait de quelque 700 soldats qui avaient soutenu les efforts des forces de sécurité locales contre des groupes militants, y compris al-Shabab.

On craint que le retrait n’entraîne une nouvelle instabilité dans le pays, qui doit organiser des élections le mois prochain.