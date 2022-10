Somalie : Au bord de la famine | Nouvelles du monde

La Somalie mène une bataille sur tous les fronts : sécheresse, maladies et conflits.

Le pays connaît sa saison la plus sèche depuis 40 ans, forçant plus d’un million de personnes à fuir vers des camps, non loin de l’endroit où le groupe terroriste Al Shabaab lié à Al-Qaïda se bat pour maintenir son territoire.

Sur le podcast Sky News Daily, Niall Paterson s’entretient avec la correspondante de Sky pour l’Afrique, Yousra Elbagir, qui partage son témoignage oculaire sur la lutte de la Somalie. De plus, le Dr Nisar Majid, chercheur associé en Somalie à la London School of Economics, explique comment nous en sommes arrivés là et si nous pouvons apprendre quelque chose de la famine de 2011.

