SOM va réimaginer les 95e et 96e étages de son John Hancock Center à Chicago

875 N. Michigan Ave. (ancien centre John Hancock) / SOM. Image © Dave Burk © SOM

Skidmore, Owings & Merrill (SOM) ont annoncé leur intention de réaménager les 95e et 96e étages de l’emblématique 875 N. Michigan Avenue, officiellement nommé John Hancock Center. Le bâtiment, conçu à l’origine par SOM en 1967 et achevé en 1970, est reconnu comme le premier gratte-ciel à usage mixte au monde, étant devenu un élément reconnaissable de l’horizon de Chicago. L’effort de refonte vise à réimaginer les deux étages, mesurant 30 000 pieds carrés, en une plate-forme d’observation et une destination attrayante dans la ville.

875 N. Michigan Ave. (ancien centre John Hancock) / SOM. Image © Dave Burk © SOM

Achevé en 1970, le John Hancock Center était autrefois le bâtiment le plus haut du monde en dehors de New York, mesurant 1 127 pieds de haut. Conçu par l’architecte Bruce Graham et l’ingénieur Fazlur Khan de Skidmore, Owings et Merrill, il représente un point de repère de l’horizon de Chicago aux côtés de la Willis Tower et des résidences Mies van der Rohe. Ce gratte-ciel de 100 étages a été le premier gratte-ciel à usage mixte, abritant des bureaux, des restaurants et environ 700 copropriétés.

Sa structure tubulaire innovante répond aux vents violents de Chicago, avec des renforts transversaux externes qui améliorent la stabilité tout en maximisant l’espace intérieur. Le rez-de-chaussée comprend une place elliptique avec une cascade et un hall d’entrée rénové en 1995. Le 44ème étage abrite la plus haute piscine d’Amérique. Le 95e étage abritait à l’origine l’observatoire John Hancock, offrant une vue imprenable depuis un SkyWalk en plein air. L’espace est vacant depuis septembre 2023.

Article connexe SOM inaugure les travaux du siège mondial de CIMC à Shenzhen

875 N. Michigan Ave. (ancien centre John Hancock) / SOM. Image © Dave Burk © SOM

Le projet de réaménagement actuel vise à revigorer l’attrait du bâtiment et, en tirant parti de la philosophie de conception originale de SOM, à élever le statut du 875 N. Michigan Avenue et du Magnificent Mile. Grâce à cette expansion réfléchie, Magnicity, le développeur à l’origine du projet, promet de créer un espace distinctif qui rehausse le dynamisme culturel et architectural de Chicago. Le projet développé par Magnicity et 360 CHICAGO devrait rouvrir les deux étages au public en 2026.

875 N. Michigan Ave. (ancien centre John Hancock) / SOM. Image © Dave Burk © SOM

Le John Hancock Center était un projet révolutionnaire, la première grande tour à usage mixte au monde qui a changé à jamais notre approche de l’architecture urbaine. L’expérience au sommet est extraordinaire, avec une vue imprenable sur le lac Michigan et le Magnificent Mile. Ce n’est pas seulement un point d’observation ; c’est l’occasion de repenser son rôle de destination de premier plan dans le récit culturel et architectural de la ville. – Associé SOM, Scott Duncan

875 N. Michigan Ave. (ancien centre John Hancock) / SOM. Image © Ste Murray

Ce n’est pas la première fois que le bureau d’architecture de renommée internationale revient à l’un de ses projets précédents. L’année dernière, SOM a annoncé l’achèvement de la restauration de la Lever House de New York, conçue à l’origine par SOM en 1982. Le bureau a également récemment dévoilé la conception d’un nouveau campus pour le New Jersey Performing Arts Center, ainsi que l’inauguration des travaux de le siège mondial de CIMC à Shenzhen, en Chine.