SOM inaugure un nouveau projet de bureaux de 53 étages à Shenzhen | Nouvelles

Un autre nouveau projet important pour Shenzhen – le siège mondial CIMC conçu par SOM – vient de démarrer en vue d’être achevé en 2029. À ce moment-là, la tour de 53 étages et 886 pieds commencera à accueillir le premier de ses 60 000 utilisateurs quotidiens prévus. Situé dans le quartier commercial de Qianhai, le projet vise les certifications LEED et WELL Platinum.

SOM (actuellement en recrutement pour trois postes de chef de projet sur Archinect Jobs) a également récemment lancé le projet de réaménagement du nouveau NJPAC de 336 millions de dollars avec Weiss/Manfredi à Newark, New Jersey.

Image : Atchain © SOM

Image : Atchain © SOM

Image : Atchain © SOM

Image : Atchain © SOM