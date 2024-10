SOM inaugure les travaux du siège mondial de CIMC à Shenzhen

Tour CIMC de Shenzhen. Image © ATCHAIN ​​pour SOM

Skidmore, Owings & Merrill (SOM) a commencé la construction du siège mondial du China International Marine Containers Group (CIMC) dans le district de Qianhai à Shenzhen. La structure de 270 mètres de hauteur, conçue par SOM après avoir remporté un concours international, ressemblera à une tour de 53 étages. Le projet vise à servir de pôle d’entreprise tout en intégrant également des pratiques durables. Le développement devrait être achevé d’ici 2029.

La conception de SOM pour le siège social vise à créer un campus d’entreprise performant. La tour accueillera des espaces de bureaux ainsi que des installations de vente au détail et de conférence conçues pour accueillir plus de 60 000 employés. La conception s’inspire des paysages montagneux représentés dans les peintures sur rouleaux traditionnelles chinoises, en y faisant référence à travers trois zones d’agrément qui intègrent de la verdure et des éléments naturels.

Le siège comprendra un hall d’entrée central faisant office d’espace commun vert au sein du noyau de la tour, un jardin sur le toit offrant une vue panoramique sur la baie de Qianhai et un podium à plusieurs niveaux à la base. Les équipements verts du bâtiment visent à favoriser un environnement de travail sain. Au rez-de-chaussée, un grand hall de bureau, un atrium ensoleillé et une place en contrebas offrent un accès public et une connectivité aux infrastructures urbaines environnantes.

L’architecture de SOM intègre plusieurs technologies économes en énergie visant à minimiser son empreinte environnementale. Des systèmes intelligents de détection de la lumière du jour sont utilisés pour maximiser l’utilisation de la lumière naturelle tout en réduisant la consommation d’énergie pour l’éclairage. L’intégration photovoltaïque crée des sources d’énergie durables, tandis que l’utilisation optimisée des matériaux vise à minimiser les déchets. Le système de gestion de l’eau comprend des processus efficaces de collecte des eaux de pluie et de recyclage des déchets pour réduire la consommation d’eau et promouvoir la conservation. Le projet vise à obtenir des certifications environnementales telles que Three-Star Green Building, LEED Platinum et WELL Platinum.

Par ailleurs, SOM a récemment annoncé un réaménagement sur trois ans du New Jersey Performing Arts Center aux États-Unis. Le bureau a également inauguré la construction de deux tours résidentielles prévues au centre-ville de Chicago. La première phase des projets a officiellement commencé, occupant la dernière parcelle riveraine non aménagée du quartier de Streeterville.