SOM expose le ministère des Transports dans le bâtiment de Cambridge

Le studio américain SOM a créé un « campus vertical » pour le ministère américain des Transports dans le Massachusetts, doté d’ailettes en aluminium sur ses côtés et d’une installation paysagère de la designer Maya Lin.

Achevé l’année dernière, le James A Volpe National Transportation Center rassemble toutes les opérations du Département américain des transports (DOT) sous un même toit à Cambridge, dans le Massachusetts.

Il sert également de centre d’innovation pour le DOT, en activité depuis les années 1970.

SOM a décrit le bâtiment comme un « campus vertical » et a déclaré que son architecture « met en valeur l’institution à travers plusieurs stratégies ».

Elle souhaitait que sa conception pour le centre de transport ouvre le bâtiment sur son environnement, tout en respectant les préoccupations de sécurité en plaçant la structure en retrait du périmètre du site.

Dans les sections gazonnées les plus proches de la rue côté entrée, le designer Maya Lin créé une série de monticules ondulants.

Le studio a opté pour une approche verticale du bâtiment, en atterrissant sur un bâtiment de 13 étages avec une base large et une tour en retrait. La tour est en retrait à des hauteurs différentes de chaque côté.

Le premier retrait crée un espace vert directement au-dessus de la base, tandis que le deuxième retrait, plus élevé, forme un espace extérieur qui entoure trois côtés du centre de la tour. Pour des raisons de sécurité, la couronne du bâtiment devait être résistante aux explosions.

La base de trois étages comprend une entrée avec une façade vitrée à triple hauteur en son milieu, montrant les intérieurs du rez-de-chaussée, qui abrite la majorité des commodités du bâtiment.

Du côté sud du bâtiment, une série de portes de garage en acier numérotées s’ouvrent aux véhicules.

Ses façades sont un mélange de verre et d’aluminium peint en blanc, placées à différentes positions en fonction de la course du soleil.

“Les façades les moins superficielles sont orientées à l’est et à l’ouest, là où l’éblouissement est le plus fort le matin et le soir”, précise SOM.

“Les façades est et ouest sont revêtues de verre avec des plaques d’aluminium verticales qui s’étendent vers l’extérieur comme les ailerons d’un avion pour bloquer l’éblouissement et le rayonnement solaire.”

À l’intérieur, l’entrée à triple hauteur mène à un escalier social avec des éléments en terrazzo et en bois. Un hall adossé à des panneaux métalliques noirs abrite le comptoir d’entrée.

Le rez-de-chaussée abrite également une « aire de jeux extérieure fermée », tandis qu’un café et une grande salle de conférence se trouvent en haut de l’escalier principal.

Un niveau fitness est situé au sixième étage, à côté de la deuxième terrasse.

Les laboratoires de tests et de recherche sont répartis dans les niveaux supérieurs du bâtiment et ont été conçus par le studio de design mondial Gensler.

L’aménagement paysager comprend de simples sections de pelouse bordées d’arbres et des chemins de circulation rectilignes, conçus par Architecture paysagère de Reed Hilderbrand.

SOM a mis en œuvre plusieurs éléments durables pour le bâtiment, en collaboration avec des consultants basés à New York Atelier Dix. Ceux-ci comprenaient un toit photovoltaïque et des systèmes de captage des eaux pluviales.

SOM récemment terminé une paire de gratte-ciel très hauts à New York et une restauration de l’emblématique bâtiment moderne Lever House du milieu du siècle, également à New York.

La photographie est de Dave Burk avec l’aimable autorisation de SOM.