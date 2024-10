SOM et GAD remportent un concours international pour concevoir le nouveau quartier des affaires technologiques de Hangzhou en Chine

© ATCHAIN, avec l’aimable autorisation de SOM

Skidmore, Owings & Merrill (SOM) et GAD ont été choisis pour concevoir le quartier central des affaires (CBD) de l’innovation scientifique et technologique de Hangzhou, à Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang, en Chine. Leur proposition décrit un pôle régional polyvalent qui fusionne les systèmes de transport en commun avancés avec le paysage traditionnel du Jiangnan, établissant un cadre qui favorise la créativité et la croissance du secteur technologique.

Couvrant 3,7 kilomètres carrés, le CBD est un élément clé du plus vaste corridor d’innovation scientifique et technologique de Hangzhou Ouest. La conception utilise le réseau de transport de la gare de l’Ouest, améliorant ainsi l’accessibilité aux niveaux régional et national. Le CBD est en mesure de jouer un rôle essentiel dans l’avancement de la planification urbaine de Hangzhou et vise à consolider son statut de pôle technologique mondial.

Situé près de la gare de Hangzhou Ouest, le CBD s’étend le long d’un axe urbain cohérent. Le système de transport intégré, comprenant les chemins de fer et les routes principales, est conçu pour améliorer la connectivité, réduire le temps de trajet et améliorer la compétitivité globale de la ville. La conception intègre le paysage de Jiangnan avec un quartier d’innovation de pointe. Un axe vert central traverse le quartier, reliant divers clusters en forme de U conçus pour accueillir des entreprises à différents stades de croissance, encourageant l’interaction publique, l’intérêt visuel et la flexibilité pour les technologies futures.

Organisé autour de cinq domaines thématiques – services complets, tendances futures, mode et santé, production de haute qualité et startups licornes – le projet encourage la collaboration entre les industries et le monde universitaire. Les vastes espaces verts, qui représentent 32 pour cent de la zone centrale, améliorent la qualité de vie globale des résidents et des travailleurs. Le plan intègre également des grappes industrielles adaptables et des conceptions architecturales flexibles qui créent des espaces interactifs pour les entreprises et les communautés. L’accent mis sur la durabilité écologique est évident dans l’intégration dans la conception d’espaces verts, de pistes de jogging et de lieux culturels, tous visant à améliorer la qualité de la vie urbaine.

Ce projet fait partie de la stratégie plus large de Hangzhou visant à développer un « axe urbain de classe mondiale » et constitue une étape cruciale pour positionner la ville en tant que leader mondial de l’innovation. Le plan directeur sera bientôt ouvert à la consultation publique alors que Hangzhou poursuit ses efforts pour devenir une plaque tournante de premier plan en matière de science et de technologie. Dans l’ensemble, ce projet est un élément clé du développement urbain de Hangzhou et vise à servir de modèle pour les futurs pôles technologiques mondiaux, combinant innovation, durabilité et engagement communautaire pour stimuler la croissance à long terme.

