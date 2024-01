SOM achève le très grand gratte-ciel de New York avec une « simplicité monolithique »

Atelier d’architecture international Skidmore, Owings et Merrill a achevé le dernier gratte-ciel très haut d’un développement à Midtown Manhattan, marquant ainsi la finalisation du projet.

Master prévu par Skidmore, Owings et Merrill (SOM) et développé par Propriétés Brookfieldle développement de Manhattan West, d’une superficie de sept millions de pieds carrés (650 321 mètres carrés), a duré 20 ans, l’achèvement récent de la tour de bureaux Two Manhattan West marquant la dernière étape du projet.

Situé à Midtown Manhattan, juste à l’ouest de Penn Station, Two Manhattan West rejoint le duo de gratte-ciel de 935 pieds (285 mètres) de hauteur.

Alors que One Manhattan West atteint 996 pieds (303 mètres) de haut, ce qui en fait un gratte-ciel très haut, Two Manhattan West est en deçà de la définition technique de 49 pieds.

« Alors que One Manhattan West a ouvert ses portes en 2019, l’achèvement récent de Two Manhattan West marque le dernier chapitre du développement de Manhattan West », a déclaré SOM. “Ensemble, les deux tours annoncent l’identité civique du développement.”

Les deux tours se trouvent le long de la Neuvième Avenue, tandis que les quatre autres tours du développement se trouvent derrière elles, entourant une place centrale.

“Les deux tours constituent la porte d’entrée vers le développement, tant au niveau de la ligne d’horizon qu’au niveau du sol”, a déclaré l’équipe. “Avec des enceintes hautes performances et des coins incurvés, la paire exprime une simplicité douce et monolithique pour former une présence dynamique dans l’horizon urbain.”

Ils présentaient chacun des coins incurvés et des profils subtilement inclinés, le One Manhattan West étant courbé pour rencontrer les piétons de Penn Station à proximité et le Two Manhattan West orienté vers Midtown pour accueillir “le trafic venant en sens inverse venant du centre-ville”, selon l’équipe.

Construit sur des lignes de train actives, Two Manhattan West contient un noyau central soutenu par des « méga-colonnes » qui définissent le hall et la place du bâtiment.

“Très visibles, ces méga-colonnes expriment la force du système structurel de la tour et annoncent la solution structurelle complexe du bâtiment”, a déclaré l’équipe.

“Rappelant les pieds d’une table, le noyau structurel est entouré d’un noyau en bois d’eucalyptus soigneusement conçu – une touche architecturale qui exprime une douceur pour compléter la rigueur de la structure en acier en cascade et l’élégance du mur-rideau au-dessus.”

Le studio a adopté une approche similaire à One Manhattan West, bien que son système structurel permette un « hall d’entrée spectaculaire et sans colonnes » avec un mur-rideau ininterrompu à sa base.

Les tours restantes de Manhattan West comprennent les tours résidentielles et d’accueil Pendry et Eugene, de 23 et 62 étages respectivement, et la rénovation de deux anciens bâtiments industriels en immeubles de bureaux Four Manhattan West et Five Manhattan West.

“L’achèvement de Manhattan West marque une nouvelle étape dans les efforts déployés depuis des décennies pour transformer le Far West Side de Manhattan”, a déclaré l’équipe.

“Dans un Far West Side de Manhattan en constante évolution, ce chapitre donne vie à une nouvelle destination qui établit également un lien vital entre le quartier des affaires de Midtown, le complexe Penn Station et Hudson Yards.”

À proximité, l’entreprise a achevé un pont en bois lamellé-collé qui relie la High Line à Penn Station et a achevé la restauration de l’historique Lever House.

La photographie est de Dave Burk © SOM, sauf indication contraire