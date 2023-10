Construire une équipe efficace et fiable est un travail d’amour. Les bonnes personnes peuvent vous aider à lancer votre entreprise dans de nouveaux domaines avec une augmentation des revenus et un meilleur service. Mais la culture de votre entreprise joue un rôle important dans le maintien des membres de votre équipe, et négliger vos systèmes technologiques peut entraîner un taux de roulement élevé.

Après tout, la technologie d’entreprise est conçue pour soutenir vos employés. En investissant dans le bon logiciel, vous pouvez les aider à se sentir autonomes et confiants dans leur rôle. D’un autre côté, le manque de solutions technologiques peut les laisser se sentir surchargés et épuisés.

Pour parvenir à un succès commercial durable, vous devez donner la priorité à la longévité de l’équipe en fournissant aux employés les ressources dont ils ont besoin pour s’épanouir. Voici quelques façons d’exploiter les outils technologiques pour maintenir votre équipe (et votre entreprise) en pleine forme.

Rationaliser la communication et la collaboration

Une collaboration efficace est essentielle à la réussite de la planification d’un événement, et elle commence (et se termine) par la communication interne de votre entreprise. De la discussion des attentes des clients à la coordination avec d’autres professionnels du secteur, des outils de communication modernes garantissent que chacun reste informé des progrès de l’équipe lors de chaque événement.

Les plateformes de messagerie en temps réel, comme Slack, Voxer et Microsoft Teams, permettent des enregistrements rapides, des réunions d’équipe et des messages privés entre individus. Ils peuvent également servir de refroidisseurs d’eau numériques, encourageant les liens d’équipe et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le logiciel de gestion de projet est un autre outil utile pour soutenir la collaboration au sein de votre équipe. Des programmes comme Basecamp, Trello et Asana fournissent une « base d’attache » pour les communications liées au projet, l’attribution de tâches et les pièces jointes importantes.

Améliorer le flux de travail et la gestion des tâches

La gestion de flux de travail événementiels complexes implique de nombreux éléments mobiles, exigeant beaucoup de temps et d’attention pour maintenir un projet sur la bonne voie. Même si votre équipe partage les responsabilités, il est facile de laisser de petits détails passer entre les mailles du filet lorsque chaque étape nécessite une surveillance manuelle.

Heureusement, les progrès technologiques modernes ont ouvert la voie à des solutions d’automatisation accessibles et abordables. De nombreuses plates-formes professionnelles populaires offrent des fonctionnalités d’automatisation natives, permettant à la technologie de partager la charge de travail de votre équipe. Quelques exemples incluent ClickUp, Monday et AirTable. Et en ce qui concerne le processus de réservation destiné aux clients, Rock Paper Coin peut être une autre automatisation simple pour rendre la passation de contrats et la facturation transparentes.

Les flux de travail basés sur des déclencheurs permettent à votre équipe de s’éloigner des détails et de concentrer ses efforts sur des tâches de niveau supérieur qui ont un plus grand impact sur le succès de votre entreprise. Par exemple, lorsque le logiciel peut envoyer automatiquement des rappels de facture selon un calendrier défini, votre équipe peut se concentrer sur la génération de prospects et la conclusion de davantage de ventes.

Offrir des opportunités de formation et de croissance

La stagnation de l’emploi est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens quittent leur emploi, même s’ils sont bien payés et satisfaits. Personne ne veut s’ennuyer au travail, surtout lorsqu’il sait qu’il n’y a pas de place pour l’évolution. Ainsi, si vous souhaitez augmenter la longévité de vos équipes, il est essentiel d’offrir à vos collaborateurs des opportunités de développement de compétences.

La formation continue se présente sous de nombreuses formes et à tous les niveaux de prix, alors recherchez des moyens rentables d’investir dans l’avenir de votre équipe. Par exemple, vous pouvez les envoyer à des conférences industrielles ou à des ateliers spécialisés pour apprendre auprès de professionnels expérimentés. Si cela ne correspond pas à votre budget, profitez des plateformes d’apprentissage en ligne, des cours numériques et des webinaires éducatifs.

pour une alternative à moindre coût. Partager des livres et des épisodes de podcast pertinents peut également motiver votre équipe à continuer à apprendre.

En plus d’améliorer la satisfaction au travail, investir dans la formation de votre équipe soutient également vos objectifs commerciaux. Lorsque vos employés acquièrent de nouvelles compétences et s’améliorent dans leur rôle, les résultats se répercuteront dans toute l’entreprise, améliorant tout, de la gestion de projet à l’expérience client.

Promouvoir le bien-être et l’engagement des collaborateurs

Avec l’essor du travail à distance au cours des dernières années, de plus en plus d’entreprises ont reconnu la valeur d’un environnement de travail hybride. Permettre aux employés de travailler à domicile (ou en déplacement) démontre la confiance et encourage l’autonomie. Cela réduit également le stress de votre équipe, car elle dispose de plus de flexibilité pour planifier ses rendez-vous chez le médecin, récupérer les enfants à l’école et s’acquitter d’autres tâches essentielles.

Mais le travail à distance nécessite un espace de travail numérique qui favorise la collaboration virtuelle. Vous devez donc commencer par construire une base solide sur la technologie. En plus des outils mentionnés précédemment, vous aurez besoin d’une plateforme de communication vidéo fiable. Zoom, Google Meet, Zoho et GoToMeeting sont toutes des options populaires.

Vous souhaiterez peut-être également tenir compte des besoins spécifiques de votre équipe. Par exemple, si votre entreprise facture à l’heure, vous aurez peut-être besoin d’un système de suivi du temps comme Toggl ou Harvest. Pour la gestion des finances et de la paie, Quickbooks et Gusto sont des choix solides. Loom est un autre outil précieux pour le travail d’équipe à distance, car il permet d’enregistrer et de partager avec des collègues.

L’adoption d’une nouvelle technologie peut améliorer les performances de votre équipe, mais vous n’avez pas besoin de remanier vos systèmes du jour au lendemain. Trop de changements peuvent laisser vos employés se sentir dépassés au lieu de se sentir responsabilisés. Partagez plutôt des idées de mises à jour technologiques avec votre équipe et voyez ce qui, selon elle, aura le plus d’impact sur son expérience de travail quotidienne. Vous aurez confiance en vos investissements et vos employés apprécieront l’opportunité de partager leur contribution : un autre bonus pour la longévité de l’équipe !

Nora Sheils est le fondateur d’une société de planification primée Le bonheur nuptial et co-fondateur de Pièce de pierre et de papier, une plateforme de gestion client qui offre une approche rationalisée du traitement des contrats, de la facturation et des paiements pour le secteur du mariage et de l’événementiel. Nora a également été classée parmi les 100 personnes les plus influentes de l’industrie de l’événementiel par Eventex. Plus récemment, Rock Paper Coin a été célébré par les Stewie Awards comme la meilleure startup dans le domaine des services technologiques.