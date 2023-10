Solutions technologiques cloud de Skypad, Aptos, First Insight et plus – Footwear News

Adobe

L’époque des piles technologiques héritées et des solutions d’intégration à la Frankenstein touche à sa fin. Les remplaçants sont des plates-formes cloud basées sur l’IA qui s’intègrent facilement et fournissent des informations instantanées aux détaillants et aux marques.

Ces solutions offrent une visibilité et des données sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Et cela change la manière dont les marques et les détaillants s’approvisionnent, fabriquent, commercialisent et vendent leurs produits.

« Les plateformes intégrées sont l’avenir du commerce, tant pour les acheteurs que pour les marques », a déclaré Remington Tonar, co-fondateur de Cart.com. « La capacité de connecter les canaux de marketing, de vente et de distribution a le pouvoir d’améliorer l’expérience client sur tous les points de contact du front-end du commerce et de rationaliser les opérations souvent fragmentées pour les marques en back-end. »

Mais cela ne s’arrête pas là.

Tonar a déclaré que les détaillants et les marques « se sont beaucoup concentrés sur l’unification du front-end du commerce, les expériences de pré-achat et d’achat qui stimulent l’acquisition et la conversion de clients. Cependant, je crois fermement que l’avenir verra également l’intégration et l’unification des opérations post-achat.

Même si les voies d’intégration peuvent varier, une chose est claire : les plateformes en ligne facilitent grandement la vie des détaillants et des marques. Prenez les ventes au détail. Lors d’une réunion typique du lundi matin, une marque de vêtements ou de chaussures saisissait manuellement les données dans une feuille Excel répertoriant chaque unité de stock vendue par chaque partenaire de vente au détail. C’était un cauchemar.

Désormais, les fournisseurs et les marques exploitent des technologies telles que Skypad, qui ouvrent une fenêtre sur les données de vente en matière de style et d’emplacement chez les partenaires de vente au détail. Skypad propose une application et une solution Web accessibles partout. Skypad favorise des collaborations plus importantes et plus productives basées sur des données de style pour les détaillants.

Gil Hakami, directeur des revenus de Skypad, a déclaré que des solutions comme la sienne offrent « une évolutivité, une rentabilité et une accessibilité inégalées, permettant aux entreprises de s’adapter, d’innover et de collaborer de manière transparente ».

Hakami a déclaré que Skypad transforme « à la fois les opérations back-end et front-end pour les détaillants et les marques. En simplifiant les systèmes informatiques gourmands en ressources en back-end, cela réduit la complexité et favorise l’innovation. Cela conduit à une approche plus agile et centrée sur le client en amont, où les détaillants et les marques collaborent efficacement dans un environnement sécurisé pour répondre rapidement aux tendances du marché et à l’évolution des préférences des acheteurs.

C’est aussi une victoire pour les acheteurs. Hakami a déclaré que la rationalisation des ventes et de l’analyse des stocks « permet d’offrir une gamme de produits pertinente et diversifiée pour les consommateurs. Cela améliore l’expérience d’achat globale, tout en garantissant que les marques alignent leurs offres sur les stratégies des détaillants pour répondre aux attentes des consommateurs.

La technologie cloud améliore également les capacités en ligne et en magasin.

Rick Boretsky, co-fondateur et directeur général de Makira, a déclaré que les détaillants et les marques adoptent des solutions basées sur le cloud « pour libérer l’agilité, l’efficacité et l’évolutivité ». Dans le monde d’aujourd’hui, les détaillants doivent suivre le rythme du changement et s’adapter rapidement aux évolutions du marché, et la technologie cloud permet aux détaillants d’utiliser de nouvelles solutions rapidement et à moindre coût.

Lorsqu’on lui a demandé si les solutions basées sur le cloud améliorent les capacités omnicanales, Boretsky a répondu : « Absolument. La technologie cloud permet aux détaillants d’intégrer et de synchroniser de manière transparente leurs différents canaux, en collectant des données provenant de plusieurs sources en temps réel pour créer une expérience d’achat client cohérente et personnalisée.

Boretsky a ajouté que Makira fournit « une plate-forme d’intégration axée sur le cloud permettant aux solutions cloud de s’intégrer de manière transparente et en temps réel ».

Et lorsqu’il s’agit de gestion des stocks, la technologie cloud change la donne.

Spencer Hewett, PDG et fondateur de Radar, a déclaré à FN que dans le contexte du suivi et de la gestion des stocks, « les détaillants et les marques sont généralement confrontés à de multiples systèmes disparates (qui ont la complexité supplémentaire d’être souvent des logiciels plus anciens), qui sont reconstitués. avec des intégrations personnalisées.

« Une plate-forme intégrée basée sur le cloud présente le double avantage de centraliser les opérations sur une seule plate-forme et de permettre d’apporter des améliorations à ce système beaucoup plus efficacement (mettre à jour un système plutôt que mettre à jour plusieurs systèmes) », a expliqué Hewett. « À titre d’exemple spécifique, Radar est une plateforme cloud entièrement intégrée qui permet aux détaillants de comprendre, en temps réel, l’emplacement précis de l’ensemble de leur inventaire physique dans leur flotte de magasins. »

Hewett a déclaré que Radar utilise la RFID aérienne pour localiser 99 % des produits « en temps réel (semblable à un cycle d’inventaire et à l’effectif) et stocke ces données dans le cloud afin que le détaillant puisse les exploiter dans toute la planification de la demande, l’allocation, le réapprovisionnement et la chaîne d’approvisionnement. flux de stocks. Hewett a déclaré que Radar fournit « des tableaux de bord, des applications mobiles et une API d’inventaire robuste comme source unique de vérité permettant aux détaillants de comprendre et d’optimiser leurs opérations d’inventaire physiques ».

Cette expression « source unique de vérité » est réapparue avec First Insight. En discutant de la proposition de valeur de la technologie cloud, Greg Petro, PDG et fondateur de First Insight, a déclaré : « Une plate-forme cloud intégrée comme First Insight fournit une version unique de la vérité des données par rapport aux solutions ponctuelles basées sur des silos. De plus, une plate-forme cloud intégrée permet à une organisation de comprendre pleinement et de réagir plus rapidement, compte tenu de la cohérence des données, offrant ainsi un avantage concurrentiel en termes d’agilité. Les différents départements n’ont plus besoin de contester l’exactitude de la vision que chaque département a de leurs données.

Et tout se fait en temps réel. Margaret Jastrebski, directrice des produits chez Stylitics, a déclaré que les plateformes basées sur le cloud « permettent aux marques et aux détaillants d’accéder en temps réel aux données et aux services, leur donnant les informations, la vitesse et la puissance nécessaires pour être extrêmement réactifs aux signaux du marché. Ils peuvent engager et inspirer les acheteurs beaucoup plus rapidement en produisant et en suivant rapidement des expériences en utilisant le meilleur de ces plateformes. Les détaillants peuvent intégrer toutes les étapes du parcours d’achat dans une vue globale, prendre des mesures, puis réintégrer les résultats pour créer un meilleur résultat la prochaine fois.

De son côté, Aptos propose un système de point de vente, appelé Aptos One, qui exploite les « microservices » et l’architecture basée sur le cloud. Pensez-y comme à un point de vente sous stéroïdes. Plus tôt cette année, Cole Haan a fait appel à Aptos pour utiliser la plateforme afin d’améliorer l’expérience d’achat de ses clients.

« Aptos One prend en charge un ensemble de fonctionnalités universelles, disponibles à n’importe quel point de contact », a déclaré Aptos dans un communiqué au moment du lancement. « Grâce à son architecture hautement composable, Aptos One offrira à Cole Haan une flexibilité inégalée pour proposer de nouvelles innovations et renforcer l’expérience de magasin moderne.

Ron Edwards, COO de Cole Haan, a déclaré qu’au cours des dernières années, « ce qui constitue une excellente expérience de vente au détail a radicalement changé. Notre investissement dans Aptos One reflète notre engagement à suivre le rythme de l’évolution des attentes des consommateurs.

Aptos One offre à Cole Haan des fonctionnalités de point de vente de niveau entreprise, fournies d’abord sur mobile et cloud natives, avec des fonctionnalités hors ligne hautement résilientes qui vous donnent la confiance d’effectuer des transactions omnicanales à tout moment et en tout lieu.

Aptos décrit sa plateforme de solutions POS Aptos One comme une solution de « commerce unifié » qui atténue plusieurs problèmes pour les détaillants. Nikki Baird, vice-présidente de la stratégie chez Aptos, a déclaré à FN que lorsqu’un détaillant « fonctionne avec une source unique de données et de logique pour les aspects clés de son activité – tels que les profils clients, les stocks et les promotions – il va offrir une solution plus cohérente. et une expérience élevée pour l’acheteur. Ces détaillants sont également équipés pour fonctionner de manière plus rentable et plus efficace. C’est en grande partie le principe qui sous-tend Aptos One, une plateforme cloud native basée sur des microservices.

Baird a déclaré que l’objectif d’Aptos est d’aider les détaillants à tirer pleinement parti des avantages du commerce unifié, « qui est la synchronisation entre leurs systèmes front-end et back-end. De nombreux détaillants sont aux prises avec ce que nous appelons les « spaghettis des systèmes ». Ils s’enlisent dans des technologies héritées hautement personnalisées et peu flexibles qui limitent leur capacité à s’adapter rapidement aux nouveaux comportements des clients.

En réponse, Aptos a créé la plate-forme de commerce unifiée avec une architecture basée sur les microservices et le cloud. « Lorsque nous développons des solutions sur la plateforme Aptos One, telles qu’Aptos One POS, nous assemblons des services individuels interopérables en flux de travail pour créer l’expérience utilisateur. Grâce à cette conception modulaire, lorsqu’un détaillant doit apporter des modifications à la solution pour répondre à un besoin commercial, seule une petite partie de la solution doit être touchée.

Baird a ajouté que les marques et les détaillants peuvent déployer de nouvelles capacités différenciantes plus rapidement et à moindre coût. « Un détaillant qui peut rester en phase avec les attentes de ses acheteurs sera plus performant – c’est ce que la technologie moderne doit permettre », a-t-elle déclaré. « Cela rend également l’expérience d’achat plus enrichissante pour le client. »

La technologie cloud est également idéale pour les marques et les détaillants qui cherchent à se développer en ligne à l’échelle mondiale, a déclaré Martim Oliveira, directeur des revenus du groupe ESW. « Les plateformes cloud intégrées changent la donne pour les détaillants qui se développent à l’international », a déclaré Oliveira. « Ce changement transformateur offre une évolutivité inégalée, s’adaptant parfaitement aux demandes mondiales. Les modèles rentables libèrent des ressources, tandis que l’agilité garantit une adaptation rapide au marché. Les expériences client personnalisées et les mises à jour des stocks en temps réel améliorent l’international [direct-to-consumer] transactions. »

Oliveira a noté que les informations centralisées sur les données peuvent « conduire à des décisions éclairées et que les fonctionnalités collaboratives rationalisent le travail d’équipe international ». Une sécurité robuste et une reprise après sinistre garantissent la continuité opérationnelle. En fin de compte, exploiter la puissance des plateformes cloud intégrées donne aux détaillants un avantage concurrentiel mondial, marqué par des délais de mise sur le marché accélérés et une présence mondiale renforcée.