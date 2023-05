Solutions concrètes

Quant à l’impact sur le changement climatique, les chercheurs disent avoir trouvé des preuves qu’un récif artificiel pourrait contenir plus de carbone qu’un récif naturel.

Pourtant, les chercheurs se disent impatients que les mois d’été arrivent, ce qui est idéal pour les activités sous-marines, pour collecter des échantillons et étudier le récif.

« Nous venons de commencer ce projet et la quantité de sédiments là-bas nous donne l’impression qu’il peut s’agir d’une quantité substantielle de carbone qui peut être retenue », a déclaré Kline, qui espère que cela pourrait conduire à d’autres projets de récifs artificiels dans le monde. , y compris en eau douce, comme les Grands Lacs.

«Nous avons en tant qu’humains pris et pris de l’environnement. Mère Nature est assez résiliente et si nous aidons un peu, nous pourrions obtenir un gros retour sur le retour du carbone », a-t-il déclaré.

Après avoir fini de montrer à CBC News les morceaux de béton qui seront coulés dans le golfe du Mexique cet été, Haynungs a sauté dans son bateau pour commencer le court voyage de retour vers le rivage.

Il y a un arrêt en cours de route – pour voir une paire de remorqueurs, le «Titan» et le «Mark K». Les deux navires sont en train d’être nettoyés avant d’être eux aussi envoyés délibérément au fond de la mer et, ce faisant, de continuer à augmenter la taille du récif.

Haynungs a déclaré qu’il était immensément fier de ce que son groupe a construit et de ce que cela pourrait signifier pour la communauté de ramener une abondance de vie marine, en particulier pour les industries du tourisme et de la pêche. Il voit le renouveau de ses propres yeux, puisqu’il fait de la plongée sous-marine des dizaines de fois chaque année.

Pourtant, il reste encore beaucoup de travail à faire. Le plan est de continuer à mettre plus de béton et d’acier dans l’eau pendant encore plusieurs années, a-t-il dit, pour faire croître le récif et la population de poissons, tout en absorbant également du carbone.

« J’espère avoir des enfants un jour et j’espère les faire venir sur ce récif », a déclaré Haynungs. « Je veux juste les voir attraper du poisson. »