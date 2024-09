Solutions climatiques : deux types d’énergie marine progressent au large des côtes de l’Oregon

NEWPORT, Oregon — Par une matinée nuageuse de la fin août, Burke Hales était sur un bateau à un mile au large de la côte centrale de l’Oregon, pointant du doigt une plage de sable le long du littoral boisé. C’est là, a déclaré le professeur d’océanographie de l’université d’État de l’Oregon, que les câbles sous-marins du premier grand site de test d’énergie des vagues du continent américain se connecteront à la terre et, à terme, au réseau électrique local.

« Il s’agit de la vague la plus puissante – probablement la plus énergique – de tous les sites de test existants », a-t-il déclaré, alors que les fortes vagues connues pour frapper la côte de l’Oregon faisaient tanguer le bateau.

Les eaux côtières de l’Oregon sont en passe de devenir la clé des progrès dans deux formes d’énergie renouvelable : l’énergie des vagues et les éoliennes flottantes. La manière traditionnelle de produire de l’électricité est l’une des principales causes du changement climatique. Il est donc essentiel de trouver des alternatives propres pour y remédier.

L’énergie des vagues en est à un stade plus précoce que l’énergie éolienne flottante, mais son potentiel pourrait être énorme. Selon le National Renewable Energy Laboratory, l’énergie marine, terme utilisé par les chercheurs pour désigner l’énergie produite par les marées, les courants ou les vagues, est la plus grande ressource énergétique inexploitée au monde.

Les travaux sur les éoliennes flottantes sont plus avancés, mais encore précoces, et rencontrent des résistances.

La seule façon de construire une centrale éolienne offshore sur la côte ouest est d’utiliser des turbines flottantes. L’océan est trop profond pour fixer des turbines traditionnelles au fond de la mer, a déclaré Mark Severy, ingénieur de recherche au Pacific Northwest National Lab qui travaille sur les défis du développement de l’éolien offshore aux États-Unis.

Il n’existe pour l’instant qu’une poignée de parcs éoliens flottants offshore dans le monde, principalement de petits pilotes en Europe et en Chine, qui testent la technologie pour ouvrir la voie à des projets de plus grande envergure. Le plus grand est Hywind Tampen, 11 turbines qui alimentent en électricité les champs de pétrole et de gaz de la mer du Nord norvégienne. L’éolien flottant n’a pas encore été construit aux États-Unis.

La Californie a accordé les tout premiers baux aux États-Unis pour développer des parcs éoliens flottants à échelle commerciale en 2022. Le gouvernement fédéral a publié le plan national premier bail de recherche éolien offshore flottant L’État du Maine sera mis en vente en août, et l’Oregon sera vendu le mois prochain. Il s’agit de zones où le vent souffle vite et fort, ce qui signifie qu’une seule turbine peut produire plus d’électricité que dans les zones où le vent n’est pas aussi fort.

Dans l’Oregon, l’opposition des tribus, des pêcheurs et des habitants des zones côtières met en évidence certains des défis liés aux énergies renouvelables offshore.

L’opposition est principalement dirigée contre les projets du gouvernement américain de construire des parcs éoliens flottants dans deux zones couvrant 790 kilomètres carrés au large de la côte sud de l’Oregon.

Les deux zones identifiées par le Bureau of Ocean Energy Management, ou BOEM, se trouvent à 52 kilomètres au large de la côte de Coos Bay et à 29 kilomètres de la petite ville de Brookings, près de la frontière de l’État de Californie.

Certains habitants de ces communautés craignent que la construction nuise à la vie marine, à l’habitat marin, aux zones culturellement importantes et aux vues sur l’océan. Bien que les zones éoliennes soient situées à des kilomètres de la terre, les lumières utilisées pour éclairer les éoliennes la nuit seraient visibles depuis le rivage, selon un rapport. Simulation visuelle BOEM.

Deux comtés côtiers demanderont aux électeurs en novembre s’ils s’opposent au développement de l’éolien offshore flottant. Et les tribus confédérées des Indiens Coos, Lower Umpqua et Siuslaw, dont la culture est liée à l’océan, a poursuivi le gouvernement fédéral avant sa prochaine vente de bail.

BOEM affirme avoir noué des contacts avec les tribus. Mais tribus de l’Oregon et de la Californie ont exprimé leur frustration face à ce qu’ils considèrent comme un manque de consultation.

John Ogan, directeur exécutif des ressources naturelles de la tribu indienne Coquille, sur la côte sud de l’Oregon, a déclaré que lors des réunions avec le gouvernement fédéral, les membres de la tribu étaient « abordés sans que nos problèmes, nos préoccupations ou nos demandes d’informations ne reçoivent de réponse substantielle ».

« Nous avons des sites sacrés », a-t-il déclaré. « Les peuples autochtones ne verront plus jamais le coucher du soleil de la même manière qu’ils le font depuis plus de 10 000 ans. »

Le site de test de l’énergie des vagues de l’Oregon n’a pas suscité de résistance similaire. Hales, professeur à l’université d’État de l’Oregon et scientifique en chef du site, a attribué cela au fait que les chercheurs ont travaillé en collaboration avec les pêcheurs pour identifier l’emplacement du site au début du processus d’autorisation.

Les sites de test de l’énergie des vagues permettent aux entreprises de déployer les appareils qu’elles ont conçus dans un environnement réel pour voir comment ils s’en sortent. Bien que le site PacWave South dans l’Oregon ne soit pas le premier site de test de l’énergie des vagues connecté au réseau du pays (la marine américaine en possède un à Hawaï), il sera le premier à être connecté au réseau continental américain.

Il existe à l’échelle mondiale environ 40 projets d’énergie marine opérationnels connectés au réseau, selon le portail de données PRIMER Développés par trois laboratoires nationaux pour le compte du Département américain de l’énergie (DOE), certains flottent comme des bouées ou reposent sur le fond marin. D’autres ressemblent à des éoliennes immergées.

Avec des vagues pouvant atteindre 6 mètres de haut sur le site d’essai de l’Oregon en hiver, Hales estime que sa capacité maximale sera de 20 mégawatts, soit suffisamment pour alimenter environ 2 000 foyers.

L’une des raisons pour lesquelles l’énergie des vagues en est encore à ses balbutiements et n’est pas encore compétitive avec l’énergie éolienne, solaire et géothermique est qu’il est difficile pour les entreprises de développer des projets capables de résister aux conditions océaniques les plus difficiles, là où les vagues ou les courants sont les plus forts, puis de convertir ce mouvement en électricité de manière efficace et abordable.

« Une grande partie de cette opération repose sur la survie en mer », a déclaré Hales. « Nous mettons des appareils en métal dans l’eau salée. Ils génèrent de l’électricité. Pouvoir faire cela sans subir de corrosion importante présente un risque élevé. »

Les entreprises doivent également tenir compte de l’impact que ces appareils pourraient avoir sur la vie marine, a-t-il ajouté. Les baleines grises, les lions de mer, les phoques et les oiseaux marins abondent sur la côte de l’Oregon.

La gouverneure de l’Oregon, Tina Kotek, s’efforce d’apaiser les tensions autour du développement de l’énergie éolienne dans son État et reconnaît que le processus de développement du gouvernement fédéral « n’a pas démarré du bon pied ». Mais elle a déclaré que l’État doit explorer les options d’énergie renouvelable – y compris l’éolien offshore flottant – afin d’atteindre ses objectifs climatiques.

« Dans l’Oregon, nous travaillons à une électricité propre, 100 % propre, d’ici 2040. Cela signifie que nous devons faire plus que ce que nous faisons actuellement et proposer de nouvelles options. Et cela signifie que l’éolien flottant offshore est une possibilité », a-t-elle déclaré.

« C’est une opportunité. C’est aussi un défi », a-t-elle ajouté. « Mais nous devons essayer. »

McDermott a fait son reportage depuis Providence, Rhode Island.

