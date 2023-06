Solution d’empreintes digitales tout-en-un pour une nouvelle expérience de paiement – ​​Samsung Global Newsroom

Le circuit intégré de carte biométrique de Samsung est une solution de sécurité tout-en-un qui offre aux cartes biométriques une variété de choses dont elles ont besoin pour rendre les transactions quotidiennes plus sûres et plus pratiques. Cette nouvelle puce de sécurité des empreintes digitales a été sélectionnée comme lauréate des CES 2023 Best of Innovation Awards dans la catégorie Cybersecurity & Personal Privacy. Voyons comment cette technologie révolutionnaire peut aider les gens à résoudre l’un des problèmes de paiement et d’identification les plus urgents au monde. Tout d’abord, cette vidéo vous donnera une compréhension de haut niveau de la façon dont cette technologie changera la façon dont les gens paient à l’avenir.



Qu’est-ce qu’une carte biométrique : plus de code PIN ni de signature

Une technologie de carte de paiement innovante appelée carte biométrique offre aux titulaires de carte un moyen sûr et pratique de s’authentifier au point de vente (POS) en utilisant leur empreinte digitale au lieu d’un numéro d’identification personnel (PIN) ou d’une signature. Les titulaires de carte n’ont pas besoin d’entrer un code PIN pour les transactions de grande valeur, ce qui rend les transactions plus rapides et plus faciles. Une couche de sécurité supplémentaire réduit les risques de vol de carte ou de code PIN et augmente la confiance dans l’utilisation de la carte, en particulier lorsque vous voyagez, car vous n’avez pas à vous soucier des paiements frauduleux même si votre carte est volée ou perdue.

Comment ça marche : transaction facile et sûre

Jusqu’à trois modèles numériques de doigts peuvent être ajoutés à la carte lors de l’inscription et les données biométriques sont stockées en toute sécurité sur la carte. Selon la politique de l’émetteur, l’inscription peut être effectuée à domicile ou dans un lieu supervisé en personne choisi par l’émetteur. Afin d’effectuer un paiement, les titulaires de carte peuvent taper ou insérer leur carte biométrique dans un terminal de point de vente EMV standard avec le doigt enregistré placé, généralement le pouce, sur un capteur intégré à la carte. La carte biométrique vérifie instantanément l’identité de l’utilisateur de la carte, éliminant ainsi la nécessité d’entrer un code PIN. Si la correspondance biométrique est réussie, l’utilisateur de la carte est authentifié et la transaction se poursuit.

Sans fournir aucune information biométrique au commerçant, une carte biométrique scanne l’empreinte digitale et la compare aux modèles d’empreintes digitales stockés sur la carte. Au point de vente, la carte compare l’image numérisée aux modèles d’empreintes digitales qui y sont stockés. Le modèle d’empreinte digitale enregistré ne peut pas être modifié ou partagé en dehors de la carte. Les modèles biométriques sont fortement cryptés et protégés contre tout accès non autorisé pour empêcher toute modification frauduleuse. Il n’est pas nécessaire que les données biométriques quittent la carte car les modèles enrôlés ne sont pas stockés par l’émetteur et l’image scannée n’est pas partagée avec le commerçant. De ce fait, les informations biométriques sont protégées et ne peuvent être consultées ni utilisées en dehors de la carte.

Solution à l’exclusion financière

L’inclusion financière est une priorité pour le secteur bancaire car de nombreuses personnes dans le monde n’utilisent pas les services financiers pour diverses raisons. Une carte de paiement biométrique peut apporter une solution à des millions de personnes ayant des troubles d’apprentissage, des problèmes d’alphabétisation ou des déficiences visuelles, qui peuvent avoir des difficultés avec les méthodes de paiement traditionnelles. L’authentification biométrique des empreintes digitales peut améliorer l’inclusion financière de ces personnes en offrant un moyen pratique, simple et sécurisé d’utiliser des cartes pour effectuer des paiements, remplaçant d’autres formes courantes de vérification telles qu’une signature écrite ou un code PIN.

Samsung ouvre la voie à une adoption grand public

La vérification d’identité biométrique est de plus en plus préférée pour sa commodité, et la demande de solutions de vérification plus robustes augmente. Le principal obstacle technique à la généralisation des cartes biométriques a été de réduire les coûts de production tout en conservant toutes les fonctions avancées de sécurité biométrique. Samsung a trouvé une solution pour réduire les coûts sans sacrifier les fonctionnalités en développant une puce unique grâce à l’intégration technologique. La solution à puce unique combine les technologies propriétaires de Samsung telles que le capteur d’empreintes digitales, le processeur sécurisé, l’élément sécurisé et le logiciel propriétaire pour créer la première solution de puce de sécurité tout-en-un du secteur pour les cartes biométriques.

La solution Biometric Card IC de Samsung permet aux banques et autres organisations de créer et de distribuer plus facilement leurs cartes de paiement biométriques. La solution à puce unique peut aider les fabricants de cartes à réduire le nombre de puces nécessaires et à rationaliser les processus de conception des cartes de paiement biométriques en combinant les trois fonctions essentielles dans une seule puce. De plus, l’algorithme d’authentification d’empreintes digitales propriétaire de Samsung et la technologie anti-usurpation d’identité permettent des transactions plus sûres.

La nouvelle solution de paiement de Samsung a le potentiel de perturber l’ancienne norme de l’industrie et d’ouvrir une nouvelle opportunité de croissance du marché en raison de ses performances et de son efficacité de conception. Selon Gwanbon Koo, vice-président de l’équipe de développement des produits de sécurité et d’alimentation, « Le produit positionne Samsung comme un précurseur sur le marché des circuits intégrés de paiement de nouvelle génération, et Samsung contribuera à l’expansion du marché des cartes biométriques en présentant une solution complète nouvelle expérience de paiement.