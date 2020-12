Ole Gunnar Solskjaer a semblé donner l’exemple de l’ancien attaquant de Manchester United Romelu Lukaku alors qu’il sautait à la défense de Paul Pogba.

Le milieu de terrain Pogba semble destiné à quitter Old Trafford après que son agent, Mino Raiola, se soit déclaré « malheureux » et souhaitait rejoindre un nouveau club le plus tôt possible.

Néanmoins, Solskjaer insiste sur le fait qu’il ne peut pas blâmer les efforts continus du Français pour se frayer un chemin dans la première équipe malgré une blessure récurrente à la cheville la saison dernière et la contraction d’un coronavirus en août.

Le patron de United ne pouvait pas en dire autant de Lukaku, qui est tombé en disgrâce et a continué à faire pression pour un transfert des Red Devils l’année dernière.

Lukaku a ensuite rejoint l’Inter Milan dans le cadre d’un accord de 74 millions de livres sterling et Solskjaer semblait faire référence au Belge dans sa défense de Pogba.

« Je pense avoir dit au cours de la semaine que c’était un match d’équipe et que Paul faisait partie de cette équipe », a déclaré Solskjaer aux journalistes alors qu’il visionnait le derby de Manchester. «Il est très concentré sur sa contribution quand il est ici.

«Il a faim et appétit pour jouer et veut jouer. Il veut s’entraîner et il s’entraîne.

« Il y a eu d’autres joueurs qui ont refusé de s’entraîner et de jouer – ils ne sont plus là bien sûr – mais Paul n’a pas fait ça une seule fois.