Ole Gunnar Solskjaer pourrait décharger jusqu’à six de ses stars de la première équipe de Manchester United ce mois-ci.

Le Norvégien va s’asseoir pour des discussions approfondies avec un groupe de son équipe avant des décisions acharnées.

United est toujours en train de refondre son équipe, un processus qui a sans aucun doute été retardé suite à une mauvaise fenêtre de transfert estivale.

Solskjaer continue cependant à marquer l’équipe et a des domaines qu’il souhaite aborder.

Sergio Romero est presque certain de partir après s’être vu refuser un déménagement cet été.

Il n’a pas encore joué cette saison et United est sur le point de tirer profit de lui.

Les défenseurs Marcos Rojo et Phil Jones ne semblent pas non plus faire partie des plans de Solskjaer avec des remplaçants en arrière-plan sur sa liste de souhaits.

Rojo a longtemps été lié à de nouveaux pâturages tandis que le temps de Jones à Old Trafford a été entravé par des blessures.