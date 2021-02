Solskjaer tire Greenwood sur les commentaires de position de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré à un très modeste Mason Greenwood qu’il était trop timide lorsqu’il discutait de sa position préférée.

L’attaquant de Manchester United a signé un nouvel accord à long terme avec le club mardi, le liant jusqu’en 2025.

Greenwood est l’un des espoirs les plus excitants du club et compte déjà 21 buts à son actif, après avoir beaucoup joué au cours des deux dernières saisons.

S’exprimant avant le match du club en Ligue Europa contre la Real Sociedad, Greenwood, qui est souvent déployé sur le flanc droit, s’est vu demander où il préférait jouer.

« Ça ne me dérange pas [where I play]», répondit Greenwood.« Je pourrais jouer n’importe où sur les trois premiers. Je peux jouer à droite, à l’avant et même parfois à gauche.

« Pour moi, il s’agit simplement de m’adapter à n’importe quelle position dans laquelle je vais. Si c’est devant ou à droite, ça ne me dérange pas vraiment, vraiment. Je vais le prendre comme ils viennent. »

Mais Solskjaer l’a immédiatement attiré parce qu’il était trop timide. Greenwood a été vanté pour diriger la ligne de United dans les années à venir et le patron de United l’a dit.

« Mason était un peu timide là-bas car il peut jouer le n ° 10, ainsi qu’un attaquant de l’ombre », a répondu Solskjaer. « Il peut jouer à droite, avant-centre, 10 et, d’un coup, peut-être à gauche.