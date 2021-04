Solskjaer soutient le droit des fans de Man United de protester contre les Glazers avant le match de Liverpool

Ole Gunnar Solskjaer s’est dit convaincu que les Glazers passeraient sur le marché des transferts d’été pour amener Manchester United « un peu plus loin », mais a approuvé le droit des fans de protester contre les propriétaires du club avant le choc de la Premier League avec Liverpool.

United s’attend à ce qu’environ 10000 supporters manifestent devant Old Trafford dimanche après la tentative infructueuse de rejoindre la Super League européenne.

« Il est important que les opinions des fans soient écoutées et que nous communiquions mieux », a déclaré Solskjaer. « Mon travail consiste à me concentrer sur le football et à ce que nous ayons la meilleure équipe possible.

« Comme je l’ai déjà dit, j’ai été soutenu, j’ai eu un grand soutien de la part du club et des propriétaires et je suis sûr que j’obtiendrai à nouveau le soutien pour aller encore plus loin. Lorsque les manifestations sont lancées, c’est important. ils vont dans le bon sens et que nous gardons la paix. «

Si Manchester City bat Crystal Palace et United perd contre Liverpool, l’équipe de Pep Guardiola sera confirmée comme championne.

United a également besoin des points pour garder une emprise ferme sur la deuxième place et Solskjaer est sûr que les protestations des fans ne seront pas une distraction.

« Les joueurs sont concentrés sur le jeu et rien d’autre », a déclaré Solskjaer.

« Ils ont déjà géré des situations difficiles. Bien sûr, c’était une semaine étrange avant le match de Leeds, après l’annonce de la Super League. Mais je dois dire que je ne suis pas inquiet une seconde que notre esprit ne soit pas tourné vers le football. quand cela arrive. Je pense que vous avez vu ici en demi-finale que les joueurs sont entièrement concentrés sur la performance. «

Ole Gunnar Solskjaer demande beaucoup aux propriétaires de Manchester United. Photo de Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

La défaite de Liverpool, sixième du classement, saperait leurs espoirs de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

United, quant à lui, disputera le match retour de sa demi-finale de Ligue Europa avec la Roma quatre jours plus tard, bien qu’il se dirige vers l’Italie avec une avance de 6-2 après une victoire complète à Old Trafford.

« Nous pensons juste à gagner nous-mêmes », a déclaré Solskjaer.

« Quoi que cela fasse à Liverpool ne peut pas être notre préoccupation. Tout au long de la saison, vous avez des matchs que vous attendez avec impatience.

« Ce match de Liverpool à domicile est l’un des plus gros matchs de la saison, peu importe si nous sommes premier ou deuxième ou troisième ou quatrième. Peu importe ce que c’est un match massif et massif. »