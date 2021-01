Manchester United pourrait mener la Premier League à mi-parcours d’une saison pour la première fois en huit ans mardi.

Non pas qu’Ole Gunnar Solskjaer se soucie trop.

Personne ne se souvient des tableaux de classement de janvier, a déclaré le manager de United lundi, un jour avant que son équipe ne joue contre Burnley avec la chance de grimper au-dessus de Liverpool à la première place en évitant la défaite à Turf Moor.

La dernière fois que United était en tête après 17 matchs d’une campagne de championnat, Alex Ferguson était en charge de ce qui s’est avéré être la dernière saison de son long mandat à Old Trafford. United a remporté le titre 2012-13 par 11 points.

Depuis que Ferguson a pris sa retraite, United n’a pas ajouté à son record de 20 titres de première division, terminant aussi bas que la septième place une saison.

Solskjaer a déclaré qu’il pensait qu’il était plus difficile de remporter la ligue que lorsqu’il jouait sous Ferguson de 1996 à 2007, période pendant laquelle United a été champion à six reprises et a dû faire face à des défis pour sa domination d’Arsenal puis de Chelsea.

Il est important pour nous de commencer à nous montrer parmi les quatre premiers, a déclaré Solskjaer. Nous n’avons été parmi les quatre premiers que trois fois depuis que Sir Alex est parti, donc si nous pouvons le faire à nouveau après avoir terminé troisième (la saison dernière), si vous pouvez améliorer la troisième, sa progression.

Quand j’ai joué, c’était un jeu de balle différent. Nous étions vraiment déçus si nous ne gagnions pas la ligue. Nous étions troisièmes une fois, et la plupart du temps, nous étions confrontés à une équipe. Maintenant, la ligue est différente, donc de nombreuses autres équipes peuvent se défier et se considérer comme des candidats pour défier les meilleures équipes.

En effet, quatre points séparent les sept premiers actuels de la ligue à l’approche du milieu de la campagne. West Ham, à la 10e place, n’est qu’à sept points de Liverpool.

United, deuxième, est à égalité de points avec Liverpool, mais derrière à la différence de buts. United joue à Anfield dimanche.

C’est ce genre de saison, ce genre d’année, ce genre de situation, a déclaré Solskjaer, faisant référence à la nature condensée de la saison affectée par la pandémie, et il y aura des hauts et des bas, moins de cohérence dans les résultats et les performances.

Pour moi, c’est excitant. En tant que fan, c’est bien sûr plus intéressant quand il y a plus d’équipes dans et autour les unes des autres par rapport à la saison dernière quand l’une (Liverpool) s’est enfuie.

United a joué au rattrapage toute la saison, après l’avoir commencé une semaine plus tard que la plupart des équipes en raison de son implication dans les phases finales de la Ligue Europa en août.

L’équipe des Solskjaers a également connu un début difficile, perdant 3-1 à domicile contre Crystal Palace lors de son premier match et 6-1 contre Tottenham à Old Trafford lors de son troisième match.

Parfois, avec les résultats que nous avons obtenus au début, cela a rendu la tâche plus difficile pour les joueurs, peut-être, a déclaré Solskjaer. Cela a permis aux gens de nous critiquer plus facilement, de regarder la table et peut-être de s’inquiéter. Parce qu’un jeu en main n’est bon que si vous le gagnez.

Il était plus difficile pour les joueurs de regarder mentalement la table. Même si vous ne regardez pas la table, les gens continuent de vous parler, de parler de votre position.

Et Solskjaer a frappé un ton similaire à celui de Ferguson lorsqu’il a dit que mars et avril étaient les mois clés d’une course au titre.

Le tableau de la ligue n’a pas d’importance maintenant, mais vous gagnez des points et quand vous arrivez en mars, avril, c’est là que la ligue sera plus ou moins décidée, a-t-il déclaré. Nous savions que cette saison allait être difficile pour nous. Nous avons commencé plus tard que tout le monde, nous avions ce match à rattraper et nous n’avons pas eu de pré-saison.

Je me souviens avoir dit que nous devions simplement nous accrocher pendant un moment, je voulais dire ramasser des points, obtenir la bonne performance, obtenir les points au tableau et ne pas laisser les équipes s’enfuir. Nous avons bien fait.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports