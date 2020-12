Ole Gunnar Solskjaer a distingué la victoire spectaculaire de Manchester United au PSG comme son moment marquant de son mandat.

Le Norvégien a pris les commandes pour la première fois il y a deux ans, après avoir initialement été mis en place à titre intérimaire après le limogeage de Jose Mourinho.

Une excellente ouverture de quelques mois l’a cependant vu obtenir le poste sur une base permanente et de nombreux hauts et bas ont suivi.

Cette période d’ouverture a culminé avec une victoire 3-1 au Parc des Princes qui a assuré la progression de United dans les huit derniers de la Ligue des champions.

Ils ont été radiés après une défaite 2-0 au match aller avant que le penalty de dernière minute de Marcus Rashford ne les envoie au pays des rêves.

« Probablement le match à l’extérieur du PSG », a-t-il déclaré sur le site officiel du club lorsqu’on lui a demandé son moment préféré.

«La façon dont nous avons riposté et, à la dernière minute, Marcus marque le penalty et le vestiaire après, avec Sir Alex [Ferguson] et Eric [Cantona], c’est un moment dont je me souviendrai toujours.

« Là encore, nous avons perdu au tour suivant, donc cela n’a pas vraiment d’importance. Le meilleur moment sera quand nous soulèverons un trophée. »