Ole Gunnar Solskjaer a révélé que Manchester United avait un vestiaire à la volonté de fer construit pour le succès – avec des joueurs capables de marcher.

Et le patron de United affirme que la mentalité de stars telles que Bruno Fernandes, Edinson Cavani et Paul Pogba a fait monter les enchères, après avoir admis qu’il avait dû remodeler son équipe et chasser Old Trafford d’une philosophie de gain d’argent.

Les stars de United s’affrontent avec leurs rivaux Liverpool en FA Cup dimanche avec Solskjaer insistant sur le fait que ses hommes clés ont un caractère de trophée – pas seulement des capacités.

Il explique: «Je pense que cela traverse l’équipe et cela fait partie de ma réflexion lorsque vous faites entrer des joueurs. Vous n’apportez pas seulement de grands talents, vous recherchez leur personnage autant que vous le pouvez pour avoir les bons types.

«Parce qu’il y a toujours des joueurs qui pensent ‘il y a un match la semaine prochaine et j’aurai toujours mon salaire’. C’est la mentalité dont nous devions nous éloigner.

«Je voulais que les joueurs viennent ici pour repousser les limites, les niveaux et le conduire de l’intérieur.

«Cela ne peut pas venir uniquement de l’extérieur. Avec des joueurs comme Bruno, Edinson et Paul Pogba, je sens que j’ai un vestiaire qui mène au succès. Cela rend mon travail plus facile – à 100%.

«Lorsque vous parlez, vous devez marcher.