Ole Gunnar Solskjaer est un fan de statistiques et il peut vous dire que ses joueurs de Manchester United courent plus loin, créent plus et abandonnent moins de chances qu’à tout moment au cours de ses deux années à Old Trafford. Mais en réalité, il n’a besoin que de quelques chiffres pour montrer les progrès de son équipe.

Le jour du Nouvel An 2020, United était cinquième du tableau, à 24 points du leader Liverpool. Au premier jour de 2021, avec une victoire sur Aston Villa, ils seront co-top avec Liverpool.Ils pourraient ne pas remporter le titre cette saison mais ils se sont au moins donné une chance.

Solskjaer, Marcus Rashford et David De Gea ont tous été placés devant les caméras de télévision après la victoire étroite 1-0 contre les Wolves et ont tous minimisé la perspective d’un défi dans la nouvelle année. Mais la vérité, qu’ils veuillent l’admettre ou non, c’est que les résultats positifs de leurs deux prochains matchs de championnat contre Aston Villa vendredi et Liverpool à Anfield le 17 janvier placeront United au cœur de la course. Sir Alex Ferguson était aux commandes la dernière fois que les supporters parlaient encore du titre en janvier.

Solskjaer, vainqueur de six titres en tant que joueur sous Ferguson, sait mieux que quiconque qu’un reniflement d’un défi ne suffit pas dans un club de la taille et de l’ambition de United. Au lieu de cela, il devra gagner avant que tous les sceptiques ne soient réduits au silence.

Il sait également qu’il n’en faut pas beaucoup pour faire bouger le bateau à Old Trafford et s’il y a un certain optimisme autour du club à l’approche de la nouvelle année, il peut disparaître très rapidement. United a terminé 2019 sur une série de neuf matchs invaincus avant de remporter seulement deux de leurs sept prochains pour laisser Solskjaer confronté à plus de questions sur son travail. Même aussi récemment que le 8 décembre et cette sortie calamiteuse de la Ligue des champions aux mains du RB Leipzig, le Norvégien a été interrogé lors de conférences de presse sur son avenir.

Solskjaer, cependant, est resté catégorique, il est le bon homme tandis que, dans les coulisses, les patrons de club ont insisté sur le fait que l’approche de recrutement et de licenciement des managers depuis la retraite de Ferguson en 2013 est terminée et que le joueur de 47 ans recevra plus. du temps et plus d’argent.

Il n’est pas du genre à critiquer publiquement les propriétaires ou la haute direction, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il avait clairement indiqué que l’équipe avait besoin d’au moins un autre attaquant et défenseur central avant de pouvoir toujours égaler Liverpool et Manchester City.

Ole Gunnar Solskjaer a à nouveau Man United en compétition, mais pour mettre fin aux spéculations sur son avenir, il doit d’abord livrer un titre. Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

De nombreux supporters ont toujours le sentiment que le club est plus intéressé à investir dans l’équipe lorsqu’il tente de revenir dans la lucrative Ligue des champions plutôt que de faire le dernier pas vers la victoire. Quels que soient les progrès réalisés cette saison, les fans s’attendront toujours à ce que des fonds soient mis à la disposition des nouveaux joueurs l’été prochain, même pendant l’incertitude financière créée par la pandémie de coronavirus.

Dans un message du Nouvel An aux supporters avant la visite de Villa, le vice-président exécutif Ed Woodward a promis plus d’investissements dans l’équipe et ces mots devront être confirmés si Solskjaer veut transformer cette équipe en un challenger constant pour les plus grands trophées à chez nous et en Europe.

« L’équipe s’est bien débrouillée dans des circonstances difficiles et au moment de la rédaction de cet article, nous avons gagné plus de points par match depuis le redémarrage du projet en juin dernier que tout autre club de Premier League », a déclaré Woodward. « Nous avons également quatre victoires de plus et neuf buts de plus qu’à la même époque la saison dernière. Il existe de nombreuses statistiques positives comme celles-ci montrant les progrès réalisés sous Ole l’année dernière. Mais elles ne racontent qu’une partie de l’histoire.

« Tout aussi important est le travail que nous constatons dans les coulisses pour construire une culture gagnante conforme aux traditions du club de football offensif joué par des équipes jeunes et travailleuses fusionnant des talents locaux avec des recrues de premier ordre.

Les statistiques, l’ambiance et le tableau de la Premier League montrent tous que des progrès sont en cours à Man United, mais l’objectif doit être de le transformer en quelque chose de plus tangible. Comme l’a noté Woodward: « Comme toujours, notre priorité est de gagner des trophées et, avec l’équipe qui entame la nouvelle année en compétition sur quatre fronts, nous sommes optimistes quant à la voie à suivre en 2021. »

Un premier trophée – peut-être un premier titre – sont des objectifs réalistes en 2021 et Solskjaer n’aura pas besoin de rappeler que la seule statistique qui compte vraiment pour un manager de United est son nombre d’argenterie.