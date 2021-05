Solskjaer risque la colère des fans après avoir pointé du doigt les manifestations de la Super League lors du ralentissement de la forme de Manchester United

La légende du club parlait avant le match des Red Devils avec Fulham demain.

Après que les manifestations aient forcé un affrontement contre Liverpool à être reporté, United a été contraint de se retrouver dans une liste épuisante de quatre matchs en huit jours.

Pour éviter un deuxième report de la rencontre avec les hommes de Jurgen Klopp, leurs joueurs ont dû signaler à Old Trafford une interruption disruptive sept heures avant le coup d’envoi, ce qui a entravé les préparatifs de la défaite 4-2.

Deux jours avant cela, United avait également été renversé 2-1 par les vainqueurs de la FA Cup Leicester City, et Solskjaer a invité le jeu en pointant du doigt.

« Je ne voulais tout simplement pas l’utiliser comme excuse parce que nous avons perdu deux matchs, mais c’est sûrement la raison derrière les performances, » a commencé Solskjaer lundi.

«Physiquement, il est impossible de se présenter et de jouer à l’intensité et au niveau requis en raison du nombre de matchs.

« Ensuite, vous regardez la préparation entre les deux: nous n’avons pas eu la récupération, la même routine que vous faites normalement, nous n’avons pas fait la préparation tactique de la même manière, » il expliqua.

« Je ne dis pas que cela ne les a pas affectés, mais j’ai été impressionné par leur professionnalisme et la façon dont ils s’y sont pris. »

« Aucun d’entre eux ne s’est plaint et c’est l’une des grandes choses pour moi, nous ne nous plaignons jamais, nous regardons simplement ce que nous pouvons faire et comment pourrions-nous maximiser la situation. Nous avons essayé de le faire mais nous n’avons pas pu obtenir les résultats. »

Solskjaer: « Je connais les fans de Man United, ce sont les meilleurs fans. J’ai eu une très bonne relation avec eux et ils savent comment soutenir l’équipe. Je ne m’attends pas à ce qu’aucun des fans vienne là-bas et en fasse problème. » #mufc – TheRedDevils🔴🔴 (@RedDevils__MUFC) 17 mai 2021

« Je pense que l’ambiance dans n’importe quel club et la relation entre l’équipe et les supporters sont vitales pour ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes tous des êtres humains et nous réagirons pour que nos supporters reviennent de manière positive, » Solskjaer a juré.

Grâce à Trafford Borough Council qui a donné son feu vert, les géants de la Premier League recevront 10000 fans pour le match de demain, ce qui marquera la première fois que des supporters – à l’exception des manifestations – seront dans leur terrain emblématique depuis un derby contre Manchester City en mars 2020. .

Au lieu de faire monter une puanteur, cependant, Solskjaer les a suppliés d’encourager les troupes et de ne pas faire de ravages.

🗣️ « Nous espérons que cela pourra être une journée positive et bouger ensemble » Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, espère que le club pourra s’unir avec des supporters prêts à revenir à Old Trafford pour le match avec Fulham.pic.twitter.com/lTLkaIvm7z – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 17 mai 2021

« Depuis la dernière fois que nous avons eu des fans contre Man City – c’était la meilleure atmosphère que je n’ai jamais ressentie à Old Trafford dans un match de championnat – la prochaine fois que nous pourrons accueillir les fans à nouveau, nous devons nous assurer que c’est un positif, « il a insisté.

« Nous attendons depuis très, très longtemps le retour des supporters. Bien sûr, les deux derniers matchs à domicile, en particulier ceux de Liverpool avec les manifestations … ce n’est jamais agréable de voir un club qui n’est pas uni. «

« Nous espérons donc que mardi sera une journée positive où nous bougeons ensemble, que nous jouons un bon match de football. »

« C’est mon travail de préparer l’équipe à bien jouer et qu’elle apprécie la journée parce que c’est important que nous revenions et apprécions d’être ensemble ». Solskjaer a accepté.

« Bien sûr, vous espérez que le match contre Fulham ne sera pas gâché par de la violence ou des choses exagérées. Je connais les fans de Manchester United, ce sont les meilleurs fans que j’ai eu et j’ai un tel excellente relation avec eux. »

« Ils savent comment soutenir l’équipe, donc je ne m’attends pas à ce qu’aucun des fans vienne ici enouble. «

Ole Gunnar Solskjaer blâme les défaites à domicile de Man Utd sur les protestations des fans 😂😂😂😂😂Cela se passera bien !!!! 😅 pic.twitter.com/wdQQCWM3ib – ☬ 𝐋𝐅𝐂 𝐘𝐍𝐖𝐀 ☬ 🥋 (@sshlfc) 17 mai 2021

Avec la finale de la Ligue Europa contre Villarreal mercredi prochain, Solskjaer a également envoyé un avertissement à ses stars que les places dans le premier XI ne sont pas garanties et toujours à gagner.

« Peut-être que l’équipe de Fulham sera l’équipe finale, peut-être pas, » il a commencé.

« J’espère avoir Anthony [Martial] et Dan [James] retour impliqué dans ce jeu, ce qui est un très bon coup de pouce pour nous.

« Peut-être qu’ils peuvent même commencer contre les Wolves et puis peut-être qu’ils sont sensationnels. Il est difficile de laisser les joueurs de côté s’ils fonctionnent vraiment à leur plus haut niveau.vel, » il a souligné.

« Vous choisissez une équipe pour gagner un match et nous devons choisir [one] pour la finale. Donc, si vous voulez aller à la finale dans 10 jours, vous voulez des joueurs confiants et en forme, et des joueurs dont je sais que je peux tout obtenir. «

Solskjaer: «Les joueurs sélectionnés doivent simplement se concentrer sur leur performance. Si vous pensez à la finale, je peux vous garantir que la performance sera médiocre contre Fulham. Notre objectif doit être de bien performer. #muzone [Sky] pic.twitter.com/Jo5VBqTIFN – Zone unie (@ManUnitedZone_) 16 mai 2021

« Donc, ces deux derniers matchs sont une chance pour tout le monde s’il y a un doute dans ma tête. »

«Je pense que tout le monde sait que je pense que j’ai une assez bonne compétition dans la plupart des domaines, donc je ne pense pas qu’entrer dans ces deux derniers matchs vous fasse économiser de l’énergie pour la finale, non.

« Vous devez montrer contre Fulham que je suis prêt à faire ma part pour l’équipe, » il a souligné.

« Quelle que soit l’équipe que je choisis, elle doit être une équipe et ce doivent être des joueurs qui donnent tout. Si vous vous lancez dans une tentative de match ou si vous avez autre chose en tête, si vous ne vous lancez pas dans les plaqués comme vous le devriez. , si vous ne sprintez pas normalement ou ne vous concentrez pas autant, il y a plus de risque de vous blesser dans ce genre de position. «

« Nous voulons renforcer l’élan et la confiance parce que nous avons perdu les deux derniers à Old Trafford. Nous ne voulons pas entrer dans un match important avec un mauvais élan ou un mauvais pressentiment, » Conclut Solskjaer.