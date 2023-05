Solskjaer reproche à Man United de ne pas avoir signé Haaland pour 4 millions de livres sterling

L’ancien entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a critiqué le club pour ne pas avoir suivi son conseil de signer Erling Haaland en 2018.

Solskjaer a dirigé Haaland pendant leur séjour à Molde avant que l’attaquant ne rejoigne le FC Salzburg, le Borussia Dortmund et maintenant Manchester City.

Haaland a connu une première campagne sensationnelle au stade Etihad et a marqué 51 buts dans toutes les compétitions.

Le joueur de 22 ans a battu le record de buts de la Premier League en une saison et a été nommé footballeur de l’année par la Football Writers ‘Association (FWA) vendredi, remportant le prix avec une marge record.

S’exprimant lors de l’événement « An Evening with Ole Gunnar Solskjaer », rapporté par The Athleticle Norvégien a déclaré que United avait raté l’occasion de signer Haaland pour 4 millions de livres sterling.

« J’ai pris contact avec United parce que nous avions cet attaquant talentueux qu’ils auraient dû avoir », a déclaré Solskjaer.

« Mais ils n’ont pas écouté, malheureusement. Quatre millions, j’ai demandé. Mais ils ne l’ont jamais signé. Quatre millions ! Ne demandez pas [where he is now]. Il est trop bon… »

Solskjaer a également critiqué la famille Glazer pour la façon dont le club a été mal géré pendant sa propriété et l’a exhorté à accélérer une éventuelle prise de contrôle du club.

« Cela doit être fait », a ajouté Solskjaer. « Old Trafford est négligé. Le terrain d’entraînement a été négligé. Nous devons rattraper les autres équipes. »

Le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), est en concurrence avec Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne, pour acheter United aux Glazers.