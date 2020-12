Ole Gunnar Solskjaer dit que le moment est venu pour son équipe de mettre fin à leur demi-finale – et de franchir une nouvelle étape dans le niveau.

Une victoire dramatique tardive à Goodison a donné à Manchester United une autre confrontation en demi-finale avec ses rivaux de derby, Manchester City, dans la Coupe Carabao.

La saison dernière, l’entraîneur danois a désespéré lorsque son équipe s’est écrasée en trois demi-finales, dont une défaite 3-2 angoissante contre City, après avoir perdu le match aller 3-1 à domicile.

C’est un autre énorme test, et Solskjaer a déclaré: «Une demi-finale est parfois pire que la finale car c’est le pire moment possible pour perdre un match et sortir de la compétition.

«C’est à nouveau Manchester City en demi-finale, donc ça va être un autre grand match.

« La saison dernière, nous n’avons pas fait un pas assez loin, nous avons eu les trois demi-finales et nous n’avons pas franchi ce pas. Cette année, voyons comment nous nous en sortons.

«Je pense que vous pouvez voir à quel point nous avons grandi. Plus les jeux durent longtemps, vous pouvez nous voir grandir, et c’est une grande différence en nous.

«Nous allons affronter City, garder les pieds sur terre et essayer de nous améliorer.