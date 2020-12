Ole Gunnar Solskjaer a exhorté ses joueurs de Manchester United à traiter les discussions sur le titre comme ils le feraient pour tout autre «bruit» entourant le club.

United a reçu de nombreuses critiques cette saison, en particulier après leur sortie de la Ligue des champions plus tôt ce mois-ci et sur leur forme à domicile indifférente.

Pourtant, les résultats sont globalement positifs et ils se dirigent vers Noël de bonne humeur, à cinq points du leader Liverpool avec un match en cours.

La raclée 6-2 de Leeds le week-end dernier a suscité des suggestions selon lesquelles ils pourraient encore monter une poussée inattendue pour le titre tandis que la défaite 2-0 d’Everton mercredi dernier en quart de finale de la Coupe Carabao a encore renforcé leurs perspectives d’argenterie.

«Eh bien, peu importe», a déclaré Solskjaer lorsqu’on lui a posé des questions sur le titre. «Il y a du bruit autour de Man Utd de toute façon, donc pour nous, il s’agit de s’améliorer en tant qu’équipe, en prenant un match à la fois – et nous devons le faire, c’est le nom du jeu.

«C’est la seule façon dont vous allez vous battre pour quoi que ce soit à la fin de la saison de toute façon, donc ce n’est pas quelque chose dont nous parlons.

«La seule chose dont nous parlons et sur laquelle nous nous concentrons est l’amélioration de jour en jour et l’apprentissage, et comment faire face à certaines situations et peut-être maintenant au moment où nous recevons des éloges et c’est une autre chose à apprendre à gérer.

La force de United cette saison a été sa forme à l’extérieur, ayant remporté ses six matchs de Premier League sur la route, bien qu’ils aient dû revenir par derrière à chaque fois.