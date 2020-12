Ole Gunnar Solskjaer a refusé d’admettre que Manchester United est dans la course au titre – bien que le vainqueur tardif de Marcus Rashford les ait placés au deuxième rang.

Le spectaculaire vainqueur de Rashford à la 93e minute à Old Trafford a amené United à deux points des champions et des leaders de la Premier League Liverpool.

Mais Solskjaer a affirmé qu’il n’y avait pas de course au titre à ce stade de la saison et a minimisé les chances de United, malgré leur position élevée dans le tableau.

« Ce n’est pas une course au titre après 15 matchs », a déclaré Solskjaer.

«Vous pouvez perdre la chance d’être une course dans les 10 premiers matchs, bien sûr, mais jouer encore 15, atteindre 30 et ensuite commencer à parler de la course au titre, quand elle arrivera en mars et avril.

«Nous ne pouvons pas être trop avancés sur nous-mêmes. Nous sommes dans une position décente, mais pas même à la moitié de la saison.

«Mais la croyance est là, les joueurs pensent que nous pouvons gagner contre n’importe qui, n’importe où et je pense que ce sera énorme pour leur confiance.

«Nous avons un groupe qui est plus robuste, à la fois mentalement et physiquement. Nous avons traversé des périodes d’entraînement difficiles et ils sont de plus en plus en forme.