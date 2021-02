Manchester United a retrouvé son défi de titre sur une piste spectaculaire alors qu’Alex Jankewitz a été expulsé après seulement 82 secondes à Old Trafford.

Incroyablement, Jankewitz faisait ses débuts en Premier League lorsque sa violente fente sur Scott McTominay n’a donné à Mike Dean d’autre choix que de renvoyer l’adolescent de Southampton.

Et United a pris un avantage étonnant alors que les frappes d’Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Scott McTominay, Daniel James, Bruno Fernandes, deux d’Anthony Martial et un but contre son camp de Jan Bednarek – qui a également été expulsé tardivement – ont donné Ole Gunnar Solskjaer a remporté une victoire remarquable qui les a amenés à égalité de points avec Manchester City, haut de gamme.

La démolition des tristes Saints a égalé la victoire record de United en Premier League et c’était la deuxième fois que Southampton était battu 9-0 en deux saisons.

Et tandis que United était aidé par l’aberration de Jankewitz, Solskjaer était ravi de la fête des buts.

Il a dit: «Nous attendions qu’ils montrent leur magie et ce soir était la nuit qu’ils pouvaient aller profiter. Nous n’en avons pas eu trop lorsque vous pouvez simplement profiter du football.

«Ils peuvent tirer une grande confiance d’une performance comme celle-ci et du résultat.»

Solskjaer était soulagé que McTominay ait échappé à une blessure grave, ajoutant: «Vous ne voyez plus beaucoup de ces plaqués, donc je suis content que Scott va bien.