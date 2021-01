MANCHESTER, Angleterre: Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s’est arrêté avant de dire que son équipe était prétendante au titre de Premier League après une victoire difficile à domicile 2-1 contre Aston Villa les mettant à égalité de points avec les champions et leaders de Liverpool.

Liverpool visite Southampton et United se rend à Burnley avant un affrontement alléchant à Anfield le 17 janvier, bien que devant des terrasses étrangement vides en raison de la COVID-19[feminine pandémie.

United semble capable de monter son premier véritable défi pour le titre de Premier League depuis 2013, lorsqu’il a remporté sa 20e couronne record lors de la dernière saison à la tête d’Alex Ferguson, mais son ancien protégé Solskjaer a refusé de se laisser emporter.

« Bien sûr, nous sommes satisfaits de ce que nous faisons », a déclaré Solskjaer à la BBC. «Nous avons montré que nous nous sommes beaucoup améliorés en un an. Nous devenons de plus en plus en forme et de plus en plus forts.

«Ces joueurs ont un grand âge. Ils apprennent et ont soif d’apprendre, ce qui est important. Ils viennent tous les jours avec une faim et le désir d’être les meilleurs le jour du match. Ils ont été concentrés.

Mais Solskjaer a également critiqué son équipe pour avoir tenté trop de passes audacieuses au lieu de simples contre une équipe obstinée de Villa qui a failli arracher un match nul après avoir été maîtrisée par la pression agressive de United en première mi-temps.

«C’était peut-être un peu trop ouvert et nous avons gaspillé des occasions. Nous avons essayé de jouer la passe d’Hollywood au lieu de sécuriser la première et d’utiliser l’espace qui s’y trouvait », a-t-il déclaré.

«Vous êtes toujours ravi de trois points. Nous avons réalisé un bon arrêt à la fin et Eric Bailly a réalisé un blocage fantastique, ce qui nous a probablement sauvé deux points.

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, a soutenu la décision de l’arbitre Michael Oilver d’accorder à United un penalty converti par Bruno Fernandes, après un test VAR alors que Paul Pogba était tombé sous un défi de Douglas Luiz.

«Mon point de vue était que c’était une pénalité de là où j’étais», a déclaré Smith.

«Je pensais que Douglas Luiz était trop serré avec Paul Pogba mais ensuite je suis juste entré et je l’ai revu et je pense qu’il vient de trébucher. Je pense qu’il y a suffisamment de doute là-bas pour envoyer l’arbitre à l’écran.

«Je n’étais pas content de la première mi-temps. Nous étions à des kilomètres des niveaux où nous étions. Cela ressemblait à un rythme de témoignage, puis ils avaient à juste titre l’avantage à la mi-temps. J’ai dit aux joueurs que nous devions augmenter nos niveaux.

