Ole Gunnar Solskjaer a mis ses joueurs de Manchester United au défi de prouver leur valeur de gros match en obtenant leur place à élimination directe en Ligue des champions.

United atteindra les 16 derniers si ils peuvent éviter la défaite contre RB Leipzig ce soir, avec Solskjaer confiant que ses joueurs peuvent gérer la pression.

« Les matchs à élimination directe ou les jeux comme celui-ci, qui signifient que vous pouvez passer, sont gros », a déclaré Solskjaer.

«Les joueurs sont ici et sont des joueurs de Manchester United parce qu’ils ont des qualités que nous recherchons

«Je suis sûr qu’ils prouveront la raison pour laquelle ils sont ici et ils le montreront.

«Le caractère du groupe s’améliore de plus en plus et nous attendons avec impatience le match.

«C’est quelque chose que nous voulons, des jeux comme celui-ci. C’est la tradition pour Manchester United, nous ne nous facilitons jamais la tâche.

«Nous regardons les matchs, en particulier Istanbul à l’extérieur, quand nous aurions pu obtenir trois points.