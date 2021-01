Solskjaer ne veut pas que Van de Beek quitte Manchester United en janvier

Ole Gunnar Solskjaer a exhorté le milieu de terrain Donny van de Beek à s’en tenir à Manchester United après des suggestions qu’il devrait essayer de quitter en janvier pour éviter de perdre sa place dans l’équipe des Pays-Bas avant les Championnats d’Europe.

Van de Beek n’a fait que deux départs en Premier League depuis son départ de 40 millions de livres sterling de l’Ajax cet été, ce qui a incité la légende hollandaise Ronald de Boer à dire que le joueur de 23 ans devrait « déclarer qu’il devrait être prêté ou même vendu » pour s’assurer il garde sa place dans l’équipe nationale néerlandaise.

Solskjaer, cependant, a révélé qu’il avait parlé à Van de Beek pour le rassurer sur ses perspectives d’avenir et insiste sur le fait qu’il aura des opportunités de jouer, à commencer par le match de troisième tour de la FA Cup avec Watford samedi.

« J’ai répondu à cette question tant de fois et il y a tellement d’exemples de joueurs ayant besoin d’un peu de temps, de joueurs de qualité », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse vendredi.

«Nous avons nous-mêmes de nombreux exemples et il y a d’autres clubs avec des exemples et cela prend parfois du temps.

« Vous ne vous attendez pas à ce que les gens qui se soucient de lui se taisent parfois, surtout quand ils veulent le meilleur pour eux. Donny va jouer [against Watford], c’est une autre chance pour lui.

« Je lui ai parlé et lui ai fait savoir à quel point nous l’évaluons mais il jouera [against Watford] et c’est à nouveau une bonne chance pour lui de se lancer. «

Solskjaer a révélé vendredi qu’il était sur le point de superviser l’élimination des joueurs de l’équipe en janvier, le duo argentin Sergio Romero et Marcos Rojo étant susceptible de partir. Le défenseur Timothy Fosu-Mensah est également prêt à déménager après seulement trois apparitions jusqu’à présent cette saison.

Le joueur de 23 ans a été autorisé à entamer des négociations avec d’autres clubs et Solskjaer s’attend à ce que Fosu-Mensah quitte ce mois-ci ou à la fin de la saison.

« Je ne sais pas s’il restera ou s’il va prendre une option maintenant, il n’a pas assez joué donc bien sûr il a été autorisé à parler aux clubs en vue de partir maintenant en janvier », a déclaré Solskjaer.

«C’est difficile quand on a de bons joueurs, des joueurs talentueux et qu’on ne peut pas leur donner du temps de jeu. Il est maintenant au stade où il doit aller jouer à nouveau.

« C’est peut-être en janvier ou en été où il se trouve ailleurs, il travaille dur donc il est prêt pour un déménagement pour n’importe quel club pour lequel il se sent prêt. »