Ole Gunnar Solskjaer maintient que son équipe se dirige dans la bonne direction après être venue par derrière à West Ham.

Manchester United a dû annuler un déficit de deux buts à Southampton le week-end dernier.

Six jours plus tard, leur pauvre première mi-temps ne les a vus que d’un seul avec le Norvégien insistant sur le fait que c’est un « pas en avant ».

Les buts de Marcus Rashford, Mason Greenwood et Paul Pogba ont couronné une excellente période d’une demi-heure qui leur a assuré une victoire 3-1.

Et le patron de United était satisfait à la fois des performances et des signes d’amélioration.

Il a déclaré sur Sky Sports: « Le football est de haut en bas. En première mi-temps, nous avons eu du mal à suivre leur contre-attaque et les jeux arrêtés. Nous avons donné le ballon trop souvent.

« Pauvre première mi-temps, seconde mi-temps bien sûr le but change d’humeur, le premier. Superbe but de Paul, but Mason.

« Nous avons joué contre une équipe qui avait fait match nul avec Manchester City et battu Leicester et les Wolves. C’est une bonne équipe et cela vous complique la tâche. Je suis très, très satisfait de la performance.