Solskjaer mérite d’être félicité pour les progrès de Manchester United

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mérite d’être reconnu pour la progression qu’il a supervisée au club.

United devrait terminer deuxième de la Premier League pour la première fois depuis 2018 et est sur le point d’atteindre la finale de la Ligue Europa après une victoire 6-2 contre la Roma en demi-finale aller jeudi.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Klopp: Aucune UCL n’affectera les plans de transfert de Liverpool

– Harry Maguire parle de la rivalité entre Man Utd et Liverpool

S’exprimant avant la visite de Liverpool à Old Trafford dimanche, Klopp a félicité le Norvégien d’avoir à nouveau transformé United en challengers.

« C’est agréable de voir quand la qualité d’un manager est plus importante que l’expérience que vous avez », a déclaré Klopp.

« Si vous avez besoin de 50 matchs de Ligue des champions en tant qu’entraîneur avant d’affronter un club comme Manchester United, il sera difficile d’en trouver un car il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs avec cette expérience.

« Je pense qu’il est clair que si Ole n’aurait pas eu une histoire réussie à Man United en tant que joueur, alors probablement peu de gens à United auraient pensé à lui. Mais, parce qu’il a fait un travail brillant à Molde et a une histoire de Manchester. , c’était l’idée et personne ne savait comment cela fonctionnerait.

Jurgen Klopp n’a pas réussi à remporter une victoire à Old Trafford au cours de sa carrière de manager à Liverpool. Photo de John Powell / Liverpool FC via Getty Images

« Cela a fonctionné de manière absolument sensationnelle depuis le début, puis il y a eu un petit plongeon et maintenant ils ont l’air vraiment bien et il mérite le crédit pour cela avec ses entraîneurs. Je suis heureux pour lui d’être honnête parce que je suis vraiment heureux pour un collègue de fait vraiment bien et c’est ce qu’il fait. «

Une victoire de Liverpool à United verra Manchester City couronné champion de Premier League pour la troisième fois en quatre ans.

Liverpool doit également faire face à une tâche ardue pour assurer la qualification de la Ligue des champions la saison prochaine alors qu’ils se retrouvent à sept points de retard sur Chelsea, quatrième.

L’absence de Virgil van Dijk a joué un rôle énorme dans la mauvaise campagne de Liverpool avec le défenseur hors de combat depuis octobre, après s’être blessé au genou dans le derby du Merseyside à Everton.

Il a été suggéré que le défenseur central pourrait revenir pour les Pays-Bas dans le championnat d’Europe de cet été, mais Klopp a déclaré que Van Dijk ne serait pas précipité à nouveau en action.

« Je ne veux pas le retenir mais vous ne pouvez pas le forcer aussi », a-t-il ajouté. « Si vous voulez jouer à un tournoi, vous devez avoir un entraînement de football approprié avant. Vous ne pouvez pas avoir 10 ou 11 mois pour vous entraîner par semaine et jouer au football, ce n’est tout simplement pas possible.

« Noboby le retient, je peux le promettre à tout le monde en Hollande mais nous ne pouvons pas le forcer. Nous parlons d’un joueur et de sa carrière donc personne ne devrait le forcer et personne ne le fera – ni Hollande, ni nous, ni Virgil.

« Il essaie juste de se remettre en forme le plus rapidement possible mais personne ne sait quand ce sera exactement. Vous pouvez imaginer que ce sera très serré pour les Euros car il n’est pas encore à l’entraînement en équipe et ne le sera pas dans les prochaines semaines. Fin, c’est la décision de Virgil et il sera influencé par la sensation dans son genou. «