Solskjaer: Man Utd a eu la chance d’acheter Haaland pour 5 millions de dollars

L’ancien manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a affirmé avoir tenté de convaincre Man Utd de signer Erling Haaland pour environ 5 millions de dollars.

Le mouvement ne s’est évidemment jamais concrétisé, mais l’entraîneur aurait fait la recommandation alors que le duo avec Molde. Haaland a joué pour Solskjaer au club norvégien en 2017 et 2018.

Solskjaer voulait vendre Haaland à United pour 5 millions de dollars

« J’ai pris contact avec United parce que nous avions cet attaquant talentueux qu’ils auraient dû avoir », a déclaré Solskjaer lors d’un événement récent. « Mais ils n’ont pas écouté, malheureusement. 4 millions de livres, j’ai demandé. Mais ils ne l’ont jamais signé. 4 millions de livres ! Ne demandez pas (où il est maintenant). Il est trop bon… »

Au lieu d’aller à United, Haaland a finalement déménagé au Red Bull Salzburg début 2019.

Après des saisons réussies avec le club autrichien et le Borussia Dortmund, l’attaquant superstar a été transféré à Manchester City l’été dernier. L’international norvégien a inscrit 51 buts au cours de la campagne en cours et a été élu footballeur FWA de l’année.

Jose Mourinho était l’homme en charge de United lorsque Solskjaer a recommandé Haaland.

L’attaquant a officiellement rejoint le RB Salzburg quelques semaines seulement après que Solskjaer a été nommé directeur par intérim des Red Devils. Cependant, un accord entre l’Autrichien et Molde a été conclu des mois avant son déménagement.

L’entraîneur espère que les Glazers vendront le club « négligé »

En plus de discuter de l’échec du déménagement de Haaland, Solskjaer a également dénoncé la propriété américaine de United. La famille Glazer a officiellement pris le relais en 2005 et est en discussion depuis des mois pour vendre l’équipe. L’ancien entraîneur, comme de nombreux fans de United, espère que la famille vendra l’équipe dès que possible.

« Cela doit être fait », a déclaré Solskjaer à propos de la vente potentielle du club. « Old Trafford est négligé. Le terrain d’entraînement a été négligé. Il faut rattraper les autres équipes. »

La plupart des autres équipes de Premier League «Big Six» ont construit de nouveaux stades ou rénové leurs maisons ces dernières années. Cependant, United n’a pas réussi à apporter des améliorations significatives à Old Trafford.

Plusieurs offres auraient été soumises pour le club, mais les négociations ont traîné ces derniers mois.

