Ole Gunnar Solskjaer a ouvert ses conversations privées avec Paul Pogba après avoir finalement tiré le meilleur parti du vainqueur de la Coupe du monde.

Pogba est en pleine forme alors que Manchester United affronte Liverpool en FA Cup à Old Trafford aujourd’hui.

Et Solskjaer a été crédité d’avoir aidé Pogba à se transformer en l’étoile de 89 millions de livres sterling que United pensait acheter à la Juventus en 2016.

Le Norvégien a ignoré les appels à abandonner Pogba après que l’agent du Français Mino Raiola ait continuellement tiré sur Solskjaer et United dans le but de forcer le passage au Real Madrid.

Au lieu de cela, il s’est tranquillement mis à renforcer sa relation avec le milieu de terrain de 27 ans – et maintenant il en récolte les fruits.

Solskjaer a déclaré: «Le travail de Paul est de se mettre en forme et de jouer au football. Mon travail est d’être ouvert et honnête avec lui et de lui donner mes conseils et je n’ai jamais eu de problème avec lui.

«Je parle ouvertement et directement avec Paul. Je ne vais dire à personne ce que je lui conseille mais j’ai toujours eu une bonne relation avec lui.

«Il vient d’une grande famille, il est très compréhensible, c’est un garçon très sensé et il sait de quoi je parle quand on parle.