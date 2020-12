Ole Gunnar Solskjaer serait furieux que Mino Raiola ait annoncé que Paul Pogba pourrait quitter Manchester United lors du mercato de janvier.

La bombe a été annoncée à la veille de l’affrontement crucial des Red Devils en Ligue des champions avec le RB Leipzig la semaine dernière.

Manchester United a fini par perdre le match et écraser la compétition, mettant Solskjaer sous encore plus de pression.

Raiola a affirmé que Pogba était mécontent de Manchester United et a suggéré que ce serait le meilleur résultat pour toutes les parties s’il était autorisé à partir le plus tôt possible.

Il a même suggéré que la Juventus serait un bon choix pour le Français.

Le super agent a depuis minimisé ses commentaires, affirmant qu’il est plus probable que Pogba quittera United dans la fenêtre de transfert d’été.

Mais des rapports de Sky Sport en Italie affirment que United a complètement changé de position et tente maintenant de décharger Pogba en janvier.

On prétend que Solskjaer est furieux de la façon dont Raiola a géré la situation et que si l’opportunité de vendre Pogba se présente le mois prochain, les Red Devils la saisiront.