Ole Gunnar Solskjaer n’a pas pu résister à une fouille sournoise lorsqu’on lui a demandé de se comparer à ses rivaux de Premier League.

Solskjaer a beaucoup moins d’expérience que Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Jose Mourinho, mais son équipe de Manchester United occupe la deuxième place du tableau de la Premier League.

Contrairement à certains de ses rivaux, le Norvégien est souvent une présence calme et assurée sur la ligne de touche et dans les interviews d’après-match.

Et il a affirmé que certains de ses homologues devaient être «protégés d’eux-mêmes» et autorisés à «se calmer», insistant sur le fait qu’il ne changerait pas.

Lorsqu’on lui a demandé si nous verrions une version « plus folle » de Solskjaer sur la ligne de touche, le manager de Manchester United a déclaré au point de vente norvégien VG: «Je suis dans ce jeu depuis un certain temps, depuis que j’ai déménagé à Kristiansund et pris Molde en janvier 2011. , il y a dix ans.

«Je ne pense pas que je changerai beaucoup. Je ne pense pas non plus avoir autant de hauts et de bas.

«Il est un peu important de faire un ou deux pas en arrière, de respirer par terre si vous avez envie de dire peut-être quelque chose que vous regrettez plus tard.

«Il y en a beaucoup qui auraient dû être protégés d’eux-mêmes et ont plutôt eu une petite minute pour se calmer.