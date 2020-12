L’ancien entraîneur de Manchester United, René Meulensteen, a averti le patron actuel Ole Gunnar Solskjaer qu’il doit « jouer un certain style de football » et « se battre pour des trophées » s’il veut réussir à Old Trafford.

Meulensteen a passé près de six ans au sein de l’équipe d’entraîneurs de Sir Alex Ferguson chez United et le Néerlandais a soutenu Solskjaer pour qu’il réussisse.

Cependant, il pense que si United est sans trophée pour une autre saison, Solskjaer sera sous une pression immense.

S’adressant au Stadium Astro, Meulensteen a déclaré: « Si vous êtes manager de Manchester United, vous êtes sous la loupe. United est le plus grand défi.

«Il faut non seulement gagner des matchs, mais aussi jouer un certain style de football, une certaine marque. Il faut un style offensif et gagner des matchs et obtenir des résultats.

« Il est important pour lui cette saison de rester à portée de main du sommet de la Premier League, surtout après avoir été éliminé de la Ligue des champions. Il a besoin d’un autre parcours en Europa League.

« L’année dernière, ils sont arrivés à trois demi-finales et n’ont pas atteint la finale dans l’une d’elles. Pour l’instant, Ole ne peut faire qu’une chose et se concentrer sur les matchs en cours. Il a souligné qu’il était prêt pour le à long terme, le club a soutenu cela, mais il doit concourir pour des trophées. «

Meulensteen pense que United s’est amélioré sous Solskjaer, mais il reste encore beaucoup à faire.