Ole Gunnar Solskjaer admet qu’il a mis Bruno Fernandes sur le banc parce qu’il était aux prises avec une blessure «épouvantable» avant le déplacement de Manchester United à West Ham.

Fernandes a été un pilier du onze de départ cette saison et a contribué 10 buts et six passes en 16 apparitions.

Mais le milieu de terrain portugais n’était que suffisamment en forme pour être nommé parmi les remplaçants pour le déplacement au stade de Londres samedi soir.

Il a été cruellement manqué au cours de la première mi-temps et a été introduit immédiatement après la mi-temps avec United derrière 1-0 grâce à l’ouverture de Tomas Soucek.

Fernandes a aidé à relancer la récupération des Red Devils, aidant l’égalisation de Paul Pogba et créant d’innombrables autres occasions alors que l’équipe de Solskjaer a remporté 3-1 dans l’est de Londres.

Le coach de United était ravi du résultat mais espère que Fernandes pourra commencer le prochain match – le voyage vital au RB Leipzig mardi.

« Réponse brillante de tous les joueurs, je pense que la performance en seconde période était vraiment bonne contre une bonne équipe », a déclaré le patron de United. talkSPORT .

«Si vous regardez les résultats qu’ils ont obtenus cette saison, vous verrez que la deuxième mi-temps a été une brillante performance.