Tottenham pourrait chercher à tester la résolution de Manchester United alors qu’ils envisagent un déménagement pour Dean Henderson.

Beaucoup repose sur l’avenir d’Hugo Lloris qui est lié à un retour en France en tant que cercle du PSG.

Mauricio Pochettino, qui a dirigé Tottenham pendant plus de cinq ans, est sur le point de prendre les commandes à Paris et serait en train de lorgner plusieurs de ses anciens joueurs.

L’un d’eux est Lloris avec le gardien de but français ayant un an de plus sur son contrat actuel.

Cela laisserait Jose Mourinho à la recherche d’un nouveau n ° 1 et Henderson ferait l’affaire, rapporte le Sun.

Le joueur de 23 ans a prouvé ses qualifications de haut vol à Sheffield United et est considéré comme une future star à Old Trafford.

Actuellement, Henderson n’a pas pu déloger David de Gea en tant que buteur de tir de premier choix du club.

Ses opportunités ont été rares entre le moment où Ole Gunnar Solskjaer a laissé une décision à prendre.