Ole Gunnar Solskjaer a admis que ses trois principaux attaquants n’avaient pas atteint les niveaux attendus jusqu’à présent cette saison.

Manchester United est actuellement troisième du championnat, un match en cours et à cinq points du leader Liverpool. Le club a également un quart de finale de la Coupe Carabao contre Everton à espérer.

Mais tout n’a pas été aussi positif ce terme. United a été expulsé de la Ligue des champions par le RB Leipzig ce mois-ci et affrontera une action jeudi soir en Ligue Europa en 2021.

Solskjaer, cependant, pense que son équipe de United va toujours dans la bonne direction et est sur le point d’atteindre l’argenterie.

« Nous étions certainement à un pas d’une finale la saison dernière, et nous avons aussi terminé la saison très bien en championnat », a-t-il déclaré à ESPN.

« Nous avons été déçus de ne pas avoir atteint une finale ou de soulever un trophée, mais c’est la prochaine étape pour ces joueurs maintenant.

« Je pense que tout le monde a senti à quel point nous étions proches et que l’humeur, l’esprit et la culture se sont améliorés depuis. Et la croyance. »

Solskjaer a ajouté que les attaquants Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood ne se comportaient toujours pas aux niveaux requis attendus d’eux.