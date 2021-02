Ole Gunnar Solskjaer fait face à l’un de ses plus gros tests en tant que patron de Manchester United contre le gardien des fautes David De Gea.

De Gea a été le n ° 1 de United au cours de la dernière décennie, mais est devenu un passif plutôt qu’un atout, comme il l’a montré en offrant à Everton un chemin de retour dans le jeu et, finalement, un point.

Son erreur a donné à Everton leur premier but et, bien qu’il n’ait pas été responsable de leur deuxième, son manque de courage et de conviction a finalement permis à Dominic Calvert-Lewin d’égaliser le dernier souffle.

A la veille du match, Solskjaer a déclaré que personne n’avait la garantie d’une place dans son équipe de United «comme une carte d’abonnement» – maintenant cette déclaration sera mise à l’épreuve avec la façon dont il traite De Gea.

Ayant commencé les deux derniers matchs de United en FA Cup, Dean Henderson était toujours susceptible d’être entre les postes pour la visite de demain de West Ham à Old Trafford pour le cinquième tour.

Mais le moment est venu pour l’international anglais Henderson, qui est revenu d’un prêt à Sheffield United pour défier De Gea, de se voir remettre une course sur le côté.

Reste à savoir si Solskjaer a le courage de laisser tomber De Gea et de faire un signe de tête à Henderson.

Sinon, combien d’erreurs supplémentaires faudra-t-il au premier avant que le second n’ait une chance?