Solskjaer explique pourquoi Shola Shoretire a dépassé les autres dans la hiérarchie de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer dit que la montée en puissance de Shola Shoretire dans l’ordre hiérarchique de Manchester United a été accélérée grâce à ses performances accrocheuses à l’entraînement.

Le patron des Red Devils a également expliqué qu’un certain nombre de départs de prêts ont ouvert la voie à l’implication du joueur de 17 ans avec la première équipe.

Shoretire a été pressenti pour un avenir très prometteur à Old Trafford et a quitté le banc pour faire ses débuts lors de la victoire 3-1 en Premier League contre Newcastle dimanche.

Solskjaer tenait à ce que Shoretire fasse son arc senior car il est sûr que l’adolescent peut faire face à la progression.

« Il est important que nos enfants sachent que lorsqu’ils sont assez bons, ils sont assez vieux », a déclaré Solskjaer après la victoire contre les Magpies.

« Shola s’entraîne avec nous depuis un moment, a très bien fait et c’était la prochaine étape pour lui. Quelques joueurs ont été prêtés, ce qui a raccourci le chemin pour lui. »

Parmi les joueurs qui ont quitté United en prêt en janvier, il y avait le milieu offensif Jesse Lingard, qui a rejoint West Ham jusqu’à la fin de la saison.

L’attaquant Tahith Chong et l’ailier Facundo Pellistri sont également partis sur six mois pour le Club Brugge et le Deportivo Alaves respectivement.