Ole Gunnar Solskjaer dit que «l’ADN de Man Utd» de Darren Fletcher a été un facteur dans la décision de promouvoir l’ancien milieu de terrain des Red Devils dans son équipe d’entraîneurs.

Il a été annoncé lundi que Fletcher, 36 ans, avait franchi le pas en travaillant avec l’équipe académique des moins de 16 ans du club pour entraîner la première équipe de United.

Il remplace l’assistant de longue date de Solskjaer, Mark Dempsey, qui est allé dans l’autre sens pour occuper un rôle au sein de l’académie.

Fletcher a connu une illustre carrière de joueur à Old Trafford, remportant cinq titres de Premier League et la Ligue des champions, entre autres trophées, avant de passer à West Brom et Stoke.

Il est de retour chez United depuis octobre, Solskjaer perdant peu de temps à tirer parti de son expérience au niveau senior.

« Il a l’ADN de Man Utd et il y avait une place ouverte parce que Mark Dempsey a rejoint l’académie », a déclaré Solskjaer. «Nous avons senti qu’il était si précieux là-bas, il a été brillant dans l’académie et a aidé.

«Puis, lorsque cette ouverture est survenue, Darren a été absent du club il y a quelques années, mais il est revenu comme entraîneur avec les 16 et avec son expérience ici à la fois réussie et difficile, nous avons senti que c’était maintenant pour Darren de entrez et donnez-nous cet avis. «

Fletcher a traversé les rangs de United en tant que joueur lui-même, passant 12 ans au club en tant que professionnel après avoir fait ses débuts en 2003.