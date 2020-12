Ole Gunnar Solskjaer a expliqué que David de Gea et Bruno Fernandes portaient tous les deux des coups après que ni l’un ni l’autre n’ont été nommés dans la formation de départ pour le match de Premier League contre West Ham.

Certains sourcils ont été soulevés lorsque la nouvelle de l’équipe a été publiée, avec Dean Henderson commençant dans le but et De Gea complètement exclu de l’équipe et Fernandes en forme tombant sur le banc.

Certains ont suggéré que Solskjaer pourrait avoir un œil sur l’énorme affrontement de United en Ligue des champions contre le RB Leipzig mardi.

Mais s’adressant à Sky Sports avant le coup d’envoi au stade de Londres, Solskjaer a déclaré que les deux avaient des problèmes de blessures.

Sur De Gea, il a déclaré: « La blessure qu’il a eue après Southampton a joué un peu. Nous ne voulions pas prendre de risque avec David, alors nous l’avons gardé à la maison. »

Et quand on l’interroge sur Fernandes, il a poursuivi: « Il a également reçu un coup de pied entre le pilier et le poteau ces derniers temps. Il y a un coup de pied qu’il a eu contre Southampton et un autre que si nous n’avons pas à l’utiliser, je ne voudrais pas. »

Marcus Rashford a également dû se contenter d’une place sur le banc, et Solskjaer a ajouté: « Ouais, il est assez en forme pour être sur le banc si nous en avons besoin.

« Nous entrons dans ces matchs avec tous les points que nous pouvons obtenir et Marcus a tenu son bras avec une mauvaise épaule.