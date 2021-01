Ole Gunnar Solskjaer affirme que Paul Pogba est dans une si belle forme ces derniers temps parce que la star de Manchester United est à nouveau « en forme ».

Pogba a marqué un superbe vainqueur contre Fulham, huit jours après avoir marqué le but décisif en 1-0 la victoire à Burnley.

Les buts du Français ont envoyé United au sommet de la Premier League et il semble être de retour à son meilleur.

Pogba a enduré 18 mois difficiles, avec des blessures persistantes à la cheville et un épisode de coronavirus le rendant indisponible pour de grandes périodes.

Maintenant parfaitement en forme une fois de plus, Solskjaer est ravi que le milieu de terrain polyvalent tire à tous les cylindres.

«Il est vraiment venu. Il est en forme, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer large. C’est la clé avec Paul pour lui obtenir une forme de match et une forme de course à pied et il l’est pour le moment », a déclaré le patron de United.

«J’ai reçu un carton jaune tôt mais j’ai quand même bien défendu. Il est resté debout, il y a eu un plaquage en seconde période qui m’inquiétait … j’aurais pu attraper le garçon.

United a pris du retard à Craven Cottage lors du premier match de la cinquième minute d’Ademola Lookman et Solskjaer a affirmé que son équipe ressentait toujours les effets de leur match nul 0-0 à Anfield dimanche dernier.